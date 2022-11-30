Ekrem İmamoğlu İzmit’te

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, İzmit Belediyesi ve İstanbul Büyükşehir Belediyesi iştiraki BELBİM A.Ş arasında geliştirilen Çınar Kart’ın lansman programı için İzmit’te geldi.KOCAELİ (İGFA) - İzmit Belediyesi ve İstanbul Büyükşehir Belediyesi iştiraki BELBİM A.Ş arasında yapılan işbirliği ile ‘İki Şehir Tek Kart’ sloganıyla oluşturulan, ‘Çınar Kart’ projesinin lansmanı bugün İzmit Belediyesi Dernekler Yerleşkesi'nde gerçekleştirilecek.

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu da programa katılmak için İzmit’e geldi.

İmamoğlu’nu İzmit Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet Dernekler Yerleşkesi'nin girişinde karşıladı.