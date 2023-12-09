Ekrem İmamoğlu gençlere söz verdi

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, 150’yi aşan özel sektör işveren markası ve on binlerce gencin katılımıyla düzenlenen, ‘2. İstanbul Kariyer ve İstihdam Fuarı&Zirvesi’nde konuştu.İSTANBUL (İGFA) - İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) iştiraki İSPER ve Gençlik Spor Şube Müdürlüğü tarafından “Gençler Bu Zirve Sizin İçin” başlığıyla düzenlenen, “2. İstanbul Kariyer ve İstihdam Fuarı&Zirvesi”, CHP Genel Başkan Yardımcısı Volkan Demir ve İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun katılımlarıyla başladı. 8-9 Aralık günleri arasında Dr. Mimar Kadir Topbaş Gösteri ve Fuar Merkezi’nde düzenlenecek etkinliğin açılış konuşmasını İmamoğlu yaptı. İnsan kaynağı sektörünün, günümüzde bir bilim dalı haline dönüştüğünü kaydeden İmamoğlu, Türkiye ve İstanbul’un genç bir nüfusa sahip olduğuna dikkat çekti. “Bu ülke doğru bir menzili çocuklarına, gençlerine gösterebiliyor mu” sorusunun önemli olduğuna vurgu yapan İmamoğlu, “Şimdi çocukların üst yaş grubuna sorsak, ‘Büyüyünce ne olacaksınız’ diye, vallahi tedirgin bir toplumla karşı karşıyayız. Ve alacağımız cevap konusunda da biraz endişeliyim. Tehlikeli bir soru olduğunu düşünüyorum hatta. ‘Büyüyünce işsiz olacağım’ veya ‘Büyüyünce sevmediğim işlerde çalışacağım’ diye, ‘Hayal dünyası kötümser bir tabloyla mı örtüşmüştür’ diye endişe etmekteyim” dedi.

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu gençlere, “Hayallerinizin ve umutlarınızın gerçek olması için; sizinle birlikte düşünen, sizinle birlikte çalışan, sizinle birlikte üreten bir yönetim olacağımızın sözünü sizlere veriyorum. Gençlerin aklından, neşesinden, enerjisinden, cesaretinden, yüksek seviyede ilham almaya kararlı bir yönetim olmaya devam edeceğiz. Gerçekten biliyoruz, yolumuz çok uzun ama en büyük nimetimiz; vallahi de billahi de gençliğimiz var. Bunu hiçbir zaman unutmadan hareket edeceğiz. Gençlerimiz var. Sizler varsınız. Ve sizlerle daha coşkulu bir geleceğe emin adımlarla ‘Tam yol’ ileri diyerek ve böyle güçlü bir sıçramayla ülkemizi, şehrimizi hak ettiği yere taşımanın yolculuğunu üstün gayretlerle yerine getireceğimize sizlerin huzurunda söz veriyorum” şeklinde seslendi.