Ekrem İmamoğlu geleceğini paylaştı

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, Hacıbektaş programının ikinci gününde de bir dizi ziyaret gerçekleştirdi.NEVŞEHİR (İGFA) - Hacıbektaş Veli Kültür Derneği Genel Merkezi’ni ziyaret eden İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, ziyaret sonrası Hünkar Hacı Bektaş-ı Veli Dergahı’na yürüyerek geçti. Yaklaşık 300 metrelik mesafeyi yoğun ilgi altında kat eden İmamoğlu, Hünkar’ın huzurunda dua etti.

İBB iştiraki KİPTAŞ’ın üstlendiği Mihmandar projesini yerinde inceleyen İmamoğlu, ziyaretlerinin son noktası İlicek Köyü’nde önemli mesajlar verdi. Ülke ekonomisinin savaş halindeki ülkelerden bile geride olduğunu belirten İmamoğlu, “Bu beceriksizliği, bu kötülüğü hep beraber ortadan kaldırmak adına, yerelden başlayan başarılarımızı daha hızlı, daha güçlü, daha hatasız, daha eksiksiz, daha düzgün tasarlayarak planlayarak genele taşımanın yolculuğu yeniden başlıyor. Onun için 2024 hepimiz için çok önemli” dedi. Ortaklaşan bir akılla geleceği tasarlamaları gerektiğini kaydeden İmamoğlu, “Bulduktan sonra da inşallah hep birlikte ayağa kalkıp, güçlü bir şekilde hedefe menzile birlikte yürüyeceğiz.

Yine kol kola olarak inşallah bunu başardığımızda ondan sonra yeni bir yerel yönetim kabiliyeti, yerel yönetim gücü ortaya koyduğumuzda bir sonraki seçime amasız, fakatsız, keşkesiz, ‘tüh ya şunu niye yaptık’ demeden, eksiksiz, güçlü bir şekilde kazanmanın yolculuğunu ortaya koyacağız” diye konuştu. “Hem güzel ortamınızı sizlerle paylaşmış oldum hem de kısa bir gelecek tahayyülünü sizinle paylaşmış oldum” diyen İmamoğlu, “İnşallah seneye bambaşka daha farklı, çok daha güzel, çok daha umutlu, çok daha huzurlu şekilde Hacı Bektaş-ı Veli'nin huzuruna gelmeyi bize Allah nasip etsin. Hepinizi sevgiyle saygıyla selamlıyorum. Yolunuz, yolumuz açık olsun” ifadelerini kullandı.