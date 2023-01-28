CHP Genel Başkan Yardımcısı Onursal Adıgüzel ve İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, Bilecik’te “Halkın Esnafı Projesi” tanıtım toplantısına katıldı.BİLECİK (İGFA) - “Biz, 100 yıldır Türkiye Cumhuriyeti'yiz” diyen İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, “Burada milletin kararını değiştirecek tek makam var. O da yine milletin kendisi. Kendini milletin üstünde görenlerin, milli iradeyi gasp etmeye kalkanların sonu, bu topraklarda hep hüsran olmuştur. İnanın ki yine hüsran olacak” şeklinde konuştu.

“Altılı Masa’nın ve önümüze koyulacak bu sürecin hep birlikte neferi olacağız, Türkiye'yi birlikte güçlendireceğiz” diyen İmamoğlu, “Onun için milletin ittifakını güçlendirmek, milletin iktidarı elde etmesini sağlamak demektir. Bir kişi gidecek, milletin hükümeti gelecek” ifadelerini kullandı. Konuşmaktan ve müzakere etmekten vazgeçmeyeceklerini vurgulayan İmamoğlu, “Türkiye’yi kendi mülkleri zanneden bir avuç insan aklımıza, sağlığımıza, iyi kalbimize, güler yüzümüze, hoşgörümüze mağlup olacak. Gün gelecek şarkılarımızla, türkülerimizle, halayımızla, horonumuzla, zeybeğimizle gülümseyen yüzümüze yenilip, gidecekler. Bir kişi yenilecek, millet kazanacak. Hiçbir zaman ‘Benim partim kazandı’ demeyeceğiz. ‘Millet kazandı’ diyeceğiz. Çünkü biz, CHP ve Altılı Masa’nın bütün siyasi partileri, millet için çalışacağız” dedi.