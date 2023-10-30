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Ekonomik güven arttı
GÜNDEM 30.10.2023, 10:10
Ekonomik güven endeksi Eylül ayında 95,4 iken, Ekim ayında yüzde 1,2 oranında artarak 96,5 değerini aldı.ANKARA (İGFA) - Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), Ekim ayına ilişkin Ekonomik Güven Endeksi verilerini yayımladı.
Bir önceki aya göre Ekim ayında tüketici güven endeksi yüzde 4,4 oranında artarak 74,6 değerini, reel kesim (imalat sanayi) güven endeksi yüzde 0,2 oranında artarak 105,3 değerini, hizmet sektörü güven endeksi yüzde 0,5 oranında artarak 113,6 değerini, perakende ticaret sektörü güven endeksi yüzde 3,3 oranında azalarak 113,9 değerini, inşaat sektörü güven endeksi yüzde 0,9 oranında artarak 89,1 değerini aldı.
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|14
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|10
|13
|12. Adanaspor
|10
|12
|13. Boluspor
|10
|12
|14. Şanlıurfaspor
|10
|10
|15. Ümraniye
|10
|8
|16. Tuzlaspor
|10
|7
|17. Giresunspor
|10
|6
|18. Altay
|10
|5
|Takımlar
|O
|P
|1. Tottenham
|10
|26
|2. Arsenal
|10
|24
|3. M.City
|10
|24
|4. Liverpool
|10
|23
|5. Aston Villa
|10
|22
|6. Newcastle
|10
|17
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|10
|17
|8. M. United
|10
|15
|9. West Ham United
|10
|14
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|10
|13
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|10
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|10
|12
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|10
|12
|14. Fulham
|10
|12
|15. Everton
|10
|10
|16. Nottingham Forest
|10
|10
|17. Bournemouth
|10
|6
|18. Luton Town
|10
|5
|19. Burnley
|10
|4
|20. Sheffield United
|10
|1
|Takımlar
|O
|P
|1. Real Madrid
|11
|28
|2. Girona
|11
|28
|3. Atletico Madrid
|10
|25
|4. Barcelona
|11
|24
|5. Real Sociedad
|11
|19
|6. Athletic Bilbao
|11
|18
|7. Rayo Vallecano
|11
|17
|8. Real Betis
|11
|17
|9. Valencia
|11
|15
|10. Las Palmas
|11
|14
|11. Osasuna
|11
|13
|12. Getafe
|11
|12
|13. Sevilla
|10
|10
|14. Cadiz
|11
|10
|15. Mallorca
|11
|9
|16. Villarreal
|10
|9
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|11
|9
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|11
|6
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|10
|6
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|11
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