'Ekolojik Köprü'ler yaygınlaşıyor

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı, karayolu ve demiryolu olmak üzere toplamda 8 adet 'Ekolojik Köprü' inşa ederken 3'ünün yapım çalışmaları sürüyor.ANKARA (İGFA) - Yaban hayatının korunması ve ekolojik dengenin sağlanması amacıyla özellikle yaban hayvanlarının güvenli geçişlerini sağlamak üzere ekolojik geçiş yapılarının tasarlandığını belirten Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, ekolojik köprülerin yaban hayvanlarının güvenli geçişini sağlayarak biyolojik çeşitliliği koruma konusunda büyük bir önem taşıdığını söyledi. Söz konusu projeler çevre dostu yaklaşımla yeşil alanların tahribatının önüne geçerken, trafik akışının düzenlenmesiyle emisyon azaltımına katkı da sağladığını belirten Bakan Uraloğlu, "Otoyolu projelerinde yapım çalışmaları başlamadan çevreye uyumlu bir şekilde tasarlanarak, ekolojik alt ve üst geçitler projelendiriliyor. Bu sayede yaban hayvanlarının geçişleri ve habitat koridorları da korunmuş oluyor” dedi.

Bugüne kadar karayolu ve demiryolu olmak üzere toplamda 8 adet “Ekolojik Köprü” inşa ettiklerini belirten Bakan Uraloğlu, Kuzey Marmara Otoyolu’nda 1, İstanbul-İzmir Otoyolu’nda 2, Malkara-Çanakkale Otoyolu’nda 1, Tarsus-Pozantı Otoyolu’nda 1 ve İzmir-Çeşme Otoyolu’nda 2 adet, Ankara-Eskişehir Hızlı Tren Hattı üzerinde ise bir adet “Ekolojik Köprü” bulunduğunu söyledi.

SAYILARI ARTIYOR

“Ekolojik Köprü” sayılarının giderek arttığını vurgulayan Bakan Uraloğlu, “Bu köprüler Kanada, ABD, Almanya, Singapur ve Avustralya gibi ülkelerde de oldukça yaygın. Bizim amacımız da bu dünyayı birlikte paylaştığımız yaban hayvanlarının da yaşamını koruyup, kollamak. Şu anda İzmir-Çeşme otoyolu üzerinde bir adet ve Halkalı-Eskişehir Hızlı Tren Projesi kapsamında ise 3 adet “Ekolojik Köprü” yapımı devam ediyor. Aydın-Denizli otoyolu üzerinde de yapımı planlanan köprü var. Ayrıca, Tarsus-Pozantı otoyolu projesinde, Türkiye'de ilk yaban hayatı köprüsü olan "Orman Ekosistem Köprüsü" inşa edildi” diye konuştu.