İstanbul'da katıldığı canlı yayında "Ekmek aptal toplumların temel gıda maddesidir" diyerek 'Türk Milletini alenen aşağılama' suçlamasıyla gözaltına alınan Ekmek Üreticileri Sendikası Başkanı Cihan Kolivar tutuklandı.İSTANBUL (İGFA) - İstanbul'da katıldığı bir televizyon programında kullandığı ifadeler nedeniyle hakkında “Türk milletini, devleti, devletin kurum ve organlarını aşağılamak” iddiasıyla başlatılan soruşturma çerçevesinde dün gözaltına alınan ve bugün adliyeye sevk edilen Ekmek Üreticileri Sendikası Başkanı Cihan Kolivar tutuklandı.

Hatırlanacağı gibi Kolivar, katıldığı programda “Ekmek aptal toplumların temel gıda maddesidir. Bizim toplum ekmekle doyduğu için böyle 20 sene başında yöneticiler duruyor" ifadelerini kullanmıştı.

Kolivar "Türk Milletini alenen aşağılama" suçlamasıyla gözaltına alınmıştı.