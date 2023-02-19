Ekipler gece-gündüz devriyedeler

Bölgede yağmacılığa izin vermeyen ekipler, enkaz bölgelerinde gece gündüz devriye geziyor.ANKARA (İGFA) - Vatandaşların güvenliği için deprem bölgesinde gerek Jandarma, gerekse Polis ve bekçi unsurları devriye faaliyetlerini sürdürüyor.

Vatandaşlar hayalet şehre dönene bölgelerde evlerini tek tek terk etmeye başlarken, Ağır hasarlı binalardan tehlikeli tahliye ve yağmacılık girişimlerine karşı ekipler, bölgede güvenlik önlemlerini elden bırakmıyor.

Hasarlı binalardan vatandaşları uzak tutmayı da ihmal etmeyen ekipler, vatandaşların canlarını korumak adına enkaz bölgelerinde duruyor. Bölgede yağmacılığa izin vermeyen ekipler, enkaz bölgelerinde gece gündüz devriye geziyor.

7/24 sahada olan Türk Polis Teşkilatı, 25 bin 521'i takviye olmak üzere toplam 77 bin 217 personeli ile deprem bölgesinde görev başında olduklarını belirtirken, can ve mal güvenliğine karşı işlenebilecek olası asayiş suçları için devriye faaliyetlerini sürdürüyor.

https://twitter.com/EmniyetGM/status/1626996940171886592