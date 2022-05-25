Ek zam talepleri ile ilgili AK Parti'den flaş açıklama geldi

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Erkan Kandemir, asgari ücrete ara zam konusunda flaş açıklama yaptı.

Erkan Kandemir, "Dünyada yaşanan bir kriz var salgın sonrasında ise dünyanın hemen yanı başımızda devam etmekte olan bir savaş var. Bütün ülkeler enflasyonla mücadele etme gayreti içerisindeler. Hükümetimiz çok ciddi adımlar atıyor atmaya da devam edecek."

Sonbahardan itibaren enflasyonda hissedilir bir düşüş olacak

Vatandaşın enflasyon sorununun Türkiye'ye özel bir ssorun olmadığını gördüğünü söyleyen Erkan Kandemir, "Mücadeleye devam edeceğiz. Attığımız adımların etkisini görüyoruz sokakta.

Sonbahardan itibaren enflasyonda hissedilir bir düşüş olacak. Yaz ayı boyunca bunu iyice hissedeceğiz. Çarşıda pazarda kademeli bir şekilde göreceğiz ki fiyatlarda iyileşme olacak."

Asgari ücrete Temmuz ayında ek zam var mı?

Erkan Kandemir, asgari ücret ve ara zam sorusuna ise şöyle cevap verdi, "Milletimizin sokakta vatandaşımızın derdi bizim derdimiz. Orada bir problem var ise o problem bizim problemimiz. İlgili olan bakanlarımız konuyla alakalı çalışmalarına başladılar."

Esasında rutini içerisinde devam eden bir çalışma derde deva olacak bir çalışma.

Cumhurbaşkanımıza arz ettiler, arz ediyorlar. Bir yol haritası üzerinde mutlaka çalışılıyor.

Önümüzdeki süreç içerisinde atılan adımları bunları hep birlikte göreceğiz. Fakat bunu gerçekleştirirken popülist bir söylemin içerisine girmeyi de doğru bulmuyoruz. AK Parti milletine uzun vadede bedel ödetecek hiçbir şeyi yapmamakla istikrarı sağlamış bir siyasi hareket.

Bunun bir dengesi var o denge içerisinde hükümet olmanın gereği yerine getirerek adımlar atmaya devam edeceğiz.

Kira düzenlemesiyle alakalı bakanlar açıklama yapacak

Erkan Kandemir, yüksek kira artışlarıyla alakalı bakanların yol haritasını açıklayacaklarını söyledi.

"Yüksek kira artışlarıyla birlikte son dönemde en sık önümüze gelen meselelerden bir tanesi. İlgili bakanlarımız dün bir çalışma yaptılar bir yol haritası çıkardılar. Mutlaka bir adım atılması gerektiğini görüyoruz. Bakanlarımız bir yol haritasını kısa zaman içerinde açıklayacaklar."