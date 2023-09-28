Ek MTV'ye AYM'den onay!

Araç sahiplerinden ek MTV alınmasına Anayasa Mahkemesi'nden onay çıktı. CHP'nin iptal başvurusu oy birliğiyle reddedildi.ANKARA (İGFA) - TBMM Genel Kurulu'nda Haziran ayında kabul edilen torba yasa ile Kahramanmaraş merkezli depremlerin etkilerinin azaltılması amacıyla bir defaya mahsus ek Motorlu Taşıtlar Vergisi uygulanması kararlaştırıldı.

CHP, düzenlemenin iptali ve yürürlüğün durdurulması istemiyle AYM'ye başvurdu. AYM, 26 Temmuz'daki gündem toplantısında, başvurunun ilk incelemesini yaparak yürürlüğü durdurma talebinin esas inceleme aşamasında karara bağlanmasına hükmetti.

Haber Global'in aktardığı habere göre AYM, düzenlemenin iptali ve yürürlüğünün durdurulması istemiyle yapılan başvurunun esastan görüşmesini bugün gerçekleştirdi. Toplantıda, ek Motorlu Taşıtlar Vergisi ödenmesini öngören yasal düzenlemenin iptali istemi oy birliği ile reddedildi.

NE OLMUŞTU?

Cumhuriyet Halk Partisi, ek MTV'nin iptali ve yürürlüğünün durdurulması istemiyle Anayasa Mahkemesi'ne başvurmuştu.

Düzenleme ile Kahramanmaraş merkezli depremlerin olumsuz etkilerine karşı 2023 yılında bir defaya mahsus olmak üzere araç sahiplerinden ek MTV alınması kararlaştırılmıştı.

Ağustos ve Kasım ayrında iki eşit taksit olarak ödenen ek MTV'nin ilk taksitini araç sahiplerinin yüzde 87'si ödemiş, yüzde 13'lük bir kesim ise düzenlemenin iptal edileceğini düşünerek ödeme yapmamıştı.

İkinci taksiti kasım ayında ödenecek ek MTV'den 2 taksitte toplam 30 milyar lira gelir elde edilmesi hedefleniyor.