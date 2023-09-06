Ek MTV'nin ilk taksidinde bugün son gün!

Ek Motorlu Taşıtlar Vergisi'nin (MTV) ilk taksiti için ödeme süresi bugün sona eriyor.ANKARA (İGFA) - Ek MTV'nin ilk taksit ödemeleri için 31 Ağustos tarihi son ödeme günüydü fakat bu süre 6 Eylül''e kadar uzatılmıştı.

Mükellefler ödemelerini vergi dairelerinden ya da interaktif olarak gerçekleştirebiliyor.

Taşıtların satış ve devrinin yapılabilmesi için ek MTV’nin ödenmiş olması gerekiyor.

Gelir İdaresi Başkanlığı (GİB) internet sitesinde yer alan açıklamada, ek MTV'nin, 6 Şubat 2023 tarihinde gerçekleşen, 11 ilde geniş çaplı yıkıma sebep olan ve yaklaşık 13 milyon insanın hayatını etkileyen deprem felaketinin getirdiği zararların telafisinde kullanılmak üzere ihdas edilmiş yeni bir vergi olduğuna işaret edildi.

Verginin 31 Ağustos olan birinci taksitinin ödeme süresinin, ödemelerde kolaylık sağlanması amacıyla uzatıldığının anımsatıldığı açıklamada, söz konusu sürenin bugün gün sonunda dolacağına dikkati çekildi.