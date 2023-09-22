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Ek MTV için iptal davasının tarihi netleşti
GÜNDEM 22.09.2023, 11:16
Anayasa Mahkemesi'nce Ek Motorlu Taşıtlar Vergisi'ni görüşeceği tarih belli oldu.İSTANBUL (İGFA) - Haziran ayında TBMM'de kabul edilen torba yasa teklifi ile Kahramanmaraş merkezli depremlerin etkilerinin azaltılması amacıyla bir defaya mahsus Ek Motorlu Taşıtlar Vergisi uygulanması hüküm altına alınmıştı.
Ek verginin, Ağustos ve Kasım aylarında iki eşit taksit şeklinde tahsil edilmesi kararlaştırılmıştı.
Habertürk'ün haberine göre CHP, söz konusu düzenlemenin iptali istemiyle Anayasa Mahkemesi'ne başvurdu.
Ek MTV'nin ilk taksidinin ödenmesinin ardından Anayasa Mahkemesi'nin iptal istemini ne zaman görüşeceği de belli oldu.
Yüksek Mahkeme, ek MTV uygulamasının iptal istemini 28 Eylül'de görüşmesi bekleniyor.
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