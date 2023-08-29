Ek MTV'de ödeme süresi uzadı

Gelir İdaresi Başkanlığı, ek Motorlu Taşıtlar Vergisi'nin birinci taksitinin ödeme süresini 6 Eylül 2023 Çarşamba günü sonuna kadar uzattı.ANKARA (İGFA) - Gelir İdaresi Başkanlığı'ndan yapılan açıklamada, 31 Ağustos 2023 Perşembe günü sonuna kadar ödenmesi gereken ek motorlu taşıtlar vergisinin ilk taksitinin ödeme süresinin 6 Eylül 2023 Çarşamba günü sonuna kadar uzatıldığı duyuruldu.