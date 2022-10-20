Ehliyet yenileme süreleri uzatıldı

Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü, 1 Ocak 2016'dan önce alınan eski tip sürücü belgelerinin değiştirme süresinin 31 Aralık 2022 tarihinden itibaren iki yıl daha uzatıldığını duyurdu.ANKARA (İGFA) - Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü, eski tip sürücü belgelerinin değiştirilmesine ilişkin sürenin 31 Aralık 2024'e kadar uzatıldığını duyurdu.

NVİ Genel Müdürlüğü'nün sosyal medya hesabından yazılı açıklamada, Karayolları Trafik Yönetmeliğinin 1 Ocak 2016'da yürürlüğe giren geçici 10'uncu maddesi uyarınca değiştirilmesi zorunlu olan sürücü belgelerinin değiştirme işlemlerinin 5 yıl içerisinde tamamlanması gerektiği ve bu sürenin İçişleri Bakanlığınca uzatılabileceği belirtildi.

Açıklamada, yaşanan yoğunluğun azaltılması amacıyla eski tip sürücü belgelerinin değiştirme sürelerinin uzatıldığı kaydedildi.