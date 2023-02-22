Flaş Haber25 il için kritik uyarı!
Son Dakika
EGM: Provokatif paylaşımlara 25 tutuklama
GÜNDEM 22.02.2023, 17:26
Emniyet'in Siber Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı'nca yapılan sanal devriyede sosyal medya platformlarda depreme ilişkin provokatif paylaşımlarda bulunduğu gerekçesiyle gözaltına alınan 134 şahıstan 25'i tutuklandı.ANKARA (İGFA) - Emniyet Genel Müdürlüğü, sosyal medya platformlarında depreme ilişkin provokatif paylaşımlarda bulunan 925 hesap yöneticisi tespit ederek, 548'i hakkında adli işlem başlattı.
Emniyet'ten yapılan yazılı açıklamada 134 şahıs gözaltına alınırken, 25'inin tutuklandığı bildirildi.
Bu arada dolandırıcılık amaçlı açılan 81 internet sitesinin kapatılması sağlandı.
Puan Durumu
|Takımlar
|O
|P
|1. Galatasaray
|22
|54
|2. Fenerbahçe
|21
|45
|3. Başakşehir
|21
|40
|4. Beşiktaş
|21
|39
|5. A.Demirspor
|21
|38
|6. Trabzonspor
|22
|38
|7. Kayserispor
|21
|32
|8. Konyaspor
|21
|27
|9. Karagümrük
|21
|26
|10. Gaziantep FK
|22
|25
|11. Alanyaspor
|22
|25
|12. Sivasspor
|22
|24
|13. Antalyaspor
|21
|24
|14. Hatayspor
|21
|23
|15. Ankaragücü
|21
|22
|16. Kasımpaşa
|22
|22
|17. Giresunspor
|21
|21
|18. İstanbulspor
|22
|21
|19. Ümraniye
|21
|14
|Takımlar
|O
|P
|1. Samsunspor
|22
|42
|2. Eyüpspor
|21
|41
|3. Bodrumspor
|21
|38
|4. Pendikspor
|22
|37
|5. Rizespor
|21
|37
|6. Keçiörengücü
|22
|37
|7. Sakaryaspor
|22
|37
|8. Bandırmaspor
|21
|34
|9. Boluspor
|22
|34
|10. Manisa FK
|21
|30
|11. Göztepe
|22
|30
|12. Adanaspor
|22
|25
|13. Tuzlaspor
|22
|22
|14. Altay
|22
|19
|15. Erzurumspor
|22
|18
|16. Altınordu
|21
|17
|17. Gençlerbirliği
|22
|16
|18. Denizlispor
|22
|16
|19. Yeni Malatyaspor
|22
|17
|Takımlar
|O
|P
|1. Arsenal
|20
|50
|2. M.City
|21
|45
|3. M. United
|22
|43
|4. Newcastle
|21
|40
|5. Tottenham
|22
|39
|6. Brighton
|20
|34
|7. Brentford
|21
|33
|8. Fulham
|22
|32
|9. Chelsea
|21
|30
|10. Liverpool
|20
|29
|11. Aston Villa
|21
|28
|12. Crystal Palace
|21
|24
|13. Nottingham Forest
|21
|24
|14. Leicester City
|21
|21
|15. Wolves
|21
|20
|16. Leeds United
|21
|19
|17. West Ham United
|21
|19
|18. Everton
|21
|18
|19. Bournemouth
|21
|17
|20. Southampton
|21
|15
|Takımlar
|O
|P
|1. Barcelona
|20
|53
|2. Real Madrid
|20
|45
|3. Real Sociedad
|20
|39
|4. Atletico Madrid
|20
|35
|5. Rayo Vallecano
|20
|32
|6. Villarreal
|20
|31
|7. Real Betis
|20
|31
|8. Athletic Bilbao
|20
|29
|9. Osasuna
|20
|29
|10. Mallorca
|20
|28
|11. Girona
|20
|24
|12. Celta Vigo
|20
|23
|13. Real Valladolid
|20
|23
|14. Almeria
|20
|22
|15. Espanyol
|20
|21
|16. Sevilla
|20
|21
|17. Valencia
|20
|20
|18. Cadiz
|20
|19
|19. Getafe
|20
|18
|20. Elche
|20
|9
Röportaj & Söyleşi Tümü