EGM: Provokatif paylaşıma 10 tutuklama

Sosyal medya platformlarında depreme ilişkin provokatif paylaşımlarda bulunan 302 hesap yöneticisi tespit eden Emniyet Genel Müdürlüğü, gözaltına aldığı 37 şahıstan 10'unu tutukladı.ANKARA (İGFA) - Emniyet Genel Müdürlüğü SİBERAY ekiplerince sanal devriye faaliyetleri kapsamında yardımsever vatandaşları suistimal etmek isteyen internet sitelerinin kapatılmasının sağlandığı duyuruldu.

Emniyet Genel Müdürlüğü'nden yapılan yazılı açıklamada, sosyal medya platformlarında, depreme ilişkin provokatif paylaşımlarda bulunan 302 hesap yöneticisi tespit edildiğini ve gözaltına alınan 37 kişiden 10'unun tutuklandığını bildirildi.

Açıklamada şu detaylara yer verildi:

"Depremzedelere yardım yapmak isteyen vatandaşlarımızın iyi niyetlerini suiistimal etmek amacıyla oluşturulmuş; 29 adet Oltalama (Phishing) dolandırıcılığına yönelik hazırlanan internet sitesinin kapatılması sağlanmış, resmi kurumların adını kullanarak/taklit ederek vatandaşlardan para talep eden 4 adet sosyal medya platformu hesabı ile ilgili gerekli işlemler yapılmış, ayrıca 'deprem yardımı' teması kullanılarak para yatırılması talep edilen 3 adet kripto varlık cüzdan adresi tespit edilerek cüzdanların dondurulması sağlanmıştır."