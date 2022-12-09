EGM'den Kılıçdaroğlu'nun iddialarına yanıt

Emniyet Genel Müdürlüğü'nden CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun bütçe görüşmelerinde yönelttiği sorulara ilişkin açıklama geldi.ANKARA (İGFA) - Emniyet Genel Müdürlüğü'nden yapılan yazılı açıklamada, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun bütçe görüşmeleri sırasında gündeme getirdiği iddialara yanıt verildi.

Kılıçdaroğlu'nun TBMM'deki bütçe görüşmelerinde 4 soru yönelttiğinin hatırlatıldığı açıklamada, bu sorularla ilgili sayısız defa açıklama yapılmasına rağmen yeniden kamuoyuna bilgilendirmede bulunma ihtiyacının ortaya çıktığı ifade edildi.

Cumhuriyet tarihinin en büyük uyuşturucuya bağlı suç gelirleri soruşturması olan Bataklık soruşturması ve 2020'de Kolombiya'da ele geçirildiği iddia edilen 4,9 tonluk kokain ile ilgili Türkiye'de yürütülen çalışmalara yönelik sorulara, Narkotik Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığınca son derece açık ve anlaşılabilir cevap verildiği hatırlatılan açıklamada, şunlar kaydedildi:

Emniyet Genel Müdürlüğü, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda da, iddialarla ilişkin detaylı yanıtları paylaştı.

https://twitter.com/EmniyetGM/status/1601142516253794304