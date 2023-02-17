EGM: 76 internet sitesi kapatıldı! 21 tutuklama

Emniyet Genel Müdürlüğü, sosyal medya hesaplarında yaptıkları paylaşımlar dolayısıyla gözaltına alınan 117 kişiden 21 kişinin tutuklandığını açıklarken, dolandırıcılık amaçlı 76 internet sitesinin de kapatılmasını sağladı.ANKARA (İGFA) - Emniyet Genel Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı, sosyal medya platformlarında depreme ilişkin provokatif paylaşımlarda bulunan 713 hesap yöneticisi tespit ederek, 377'si hakkında adli işlem başlattığını duyururken, olayla ilgili 117 şahsın gözaltına alındığını açıkladı.

Suç ve suçlarla mücadele amacıyla internet ortamında yapılan sanal devriyede 6 Şubat'ta meydana gelen depremler sonrasına çeşitli platformlardan yardım çağrısında bulunan vatandaşların adres ve lokasyon bilgilerinin tespit edilerek koordinasyon kurulduğuna dikkati çekilen açıklamada, gözaltına alınan 117 şahıstan 21'inin tutuklandığı bildirildi.

Açıklamada depreme ilişkin sosyal medya platformlarında korku ve panik yaratmak amacıyla provokatif paylaşımlar yaptığı değerlendirilen işlemlerle ilgili 76 adet oltalama dolandırıcılığına yönelik hazırlanan internet sitelerinin de kapatılmasının sağlandığı kaydedilirken, resmi kurumların adını kullanarak vatandaşlardan talep eden 15 sosyal medya platformu ile ilgili de işlemler başlatıldı.