Eğitimin geleceği 'dijitalleşme'den geçiyor

Türkiye’nin teknoloji ve inovasyon üssü Bilişim Vadisi, dijitalleşmenin eğitimdeki yansımalarını kamuoyuna duyurmak amacıyla hazırladığı 2022 Eğitimde Dijitalleşme Çalıştayı Sonuç Raporu’nu yayımladı.İSTANBUL (İGFA) - Türkiye’nin teknoloji ve inovasyon üssü Bilişim Vadisi, özellikle pandemi ile birlikte hızlanan dijitalleşme sürecinin eğitimdeki yansımaları, eğitim sisteminde dijitalleşmenin örgün eğitime göre sunduğu fırsatlar ve dijitalleşmenin ortaya çıkardığı dezavantajları kamuoyuna duyurmak amacıyla hazırladığı 2022 Eğitimde Dijitalleşme Çalıştayı Sonuç Raporu’nu yayımladı.

Bilişim Vadisi, kamuoyuna duyurmak amacıyla hazırladığı 2022 Eğitimde Dijitalleşme Çalıştayı Sonuç Raporu’nu yayımladı. Kamu paydaşları, sivil toplum kuruluşları ve teknolojiyi geliştiren uygulayıcı kuruluşlardan oluşan 55 kurum ve kuruluşun bir araya gelmesiyle hazırlanan raporda, dijitalleşme sürecinin eğitimdeki yansımaları, eğitim sisteminde dijitalleşmenin örgün eğitime göre sunduğu fırsatlar, dijitalleşmenin ortaya çıkardığı dezavantajları ve dijital beceri ve yetkinliklerin geliştirilmesinin, istihdam piyasasına ve geleceğin mesleklerine katkıları ortaya kondu.

Bilişim Vadisi tarafından 10 Haziran 2022 tarihinde düzenlenen ve bu önemli gündemle gerçekleşen Eğitimde Dijitalleşme Çalıştayı’nda katılımcılarla konu derinlemesine tartışıldı ve önemli sonuçlar elde edildi. Çalıştay sonuçlarına göre eğitimin dijitalleşmesi dünyada öncelikli konular arasında yer alıyor. Eğitim kurumlarının dijitalleşme yolculuğu, dijital eğitim platformları, dijital yetkinliklere sahip iş gücünün desteklenmesi gibi birçok konuda hızlı aksiyonlar alınması gerekiyor.

HER AN HER YERDEN ERİŞİLEBİLİR OLMASI EĞİTİMDE DİJİTALLEŞMEYİ ÖNEMLİ KILIYOR

Rapora göre; eğitim sisteminde dijitalleşmenin en önemli avantajı zaman ve mekandan bağımsız; her zaman her yerden erişilebilir olması. Eğitime erişim; teknolojik yetersizlikler ve altyapı ihtiyaçlarının karşılanamaması nedeniyle bazı bölgelerde dezavantaj oluşturuyor. Yine rapora göre, bilgi, beceri ve unvanların dijital ortamda tasdik edilmesi, işletmeler tarafından istihdam sürecinde tercih nedeni.

DİJİTAL BECERİ VE YETKİNLİKLER YAŞANABİLECEK İŞ KESİNTİLERİ HESAPLANARAK ŞEKİLLENDİRİLMELİ

Toplumu derinden etkileyen iş kesintisi vakalarının bireylerin dijital beceri ve yeteneklerinin gelişmesinin zorunlu kıldığına yer verilen raporda, geleceğin meslekleri için gerekecek bilgi ve beceriler göz önüne alındığında dijital beceri ve yetkinliklerin bu çerçevede şekillendirilmesinin sağlanması gerektiği belirtiliyor. Topluluk oluşturup öğrencilerle bir arada olmak, sosyalleşmek ve kurumların dijital ortam dışındaki etkileşimlerini arttırmak için destek verilmesi gerektiğinin kaydedildiği rapora göre;

•Dijital ortamda iletişimde ekip çalışmasının arttırılması ve dijital neslin yönetilmesi konusunda eğitimler verilmeli,

•Dijital iletişim ortamları sağlanarak öğrenme sınıf dışına taşınmalı ve yüz yüze etkileşime destek verilmeli,

•Dijital ortamda iletişim vizyonu kazandırılmalı,

•Dijital ortamlar için ortak bir değerler (dijital etik) sistemi kurulmalı,

•Değerlere ait araçlar (mesajlaşma, haberleşme, vb.) belirlenmeli,

•Kültürel farklılıklar da göz önünde bulundurularak ortak bir dijital etkileşim kültürü oluşturulmalıdır.

Ayrıca tek bir merkezden büyük toplulukların manipüle edilebildiğe dikkat çekilen raporda; tek bir kuruma ya da tek şahsa bağlı küresel eylemlerin öngörülmesi ve yönetilmesi için uluslararası kurumların oluşturulmasının zorunluluk arz ettiği vurgulanıyor.

Raporun tamamına ulaşmak için tıklayabilirsiniz.