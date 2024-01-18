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Eğitimde yarıyıl tatili başlıyor... Bakan Tekin'den tatil mesajı

GÜNDEM 18.01.2024, 18:45
Eğitimde yarıyıl tatili başlıyor... Bakan Tekin'den tatil mesajı

Milli Eğitim Bakanlığı'na bağlı ilk ve ortaöğretim kurumlarındaki öğrenciler yarın (19 Ocak Cuma) 16 gün sürecek yarıyıl tatiline girmeye hazırlanıyor. Yarıyıl tatili dolayısıyla Millî Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, bir mesaj yayımladı.ANKARA (İGFA) - 20 milyonu aşkın öğrenci eğitimde yarıyıl tatiline giriyor.

19 Ocak itibariyle başlayacak yarıyıl tatili sonrasında ikinci dönem için ders zili, 5 Şubat Pazartesi günü çalacak.

Milli Eğitim Bakanlığı, yarın başlayacak yarıyıl tatilinde test çözme, özet çıkarma gibi öğrenciyi tek bir alana yönlendiren ev ödevleri verilmeyeceğini duyurdu.

Bakan Yusuf Tekin, yarıyıl tatili dolayısıyla mesaj yayımladı.

Öğrenciler ve öğretmenler başta olmak üzere velilere de seslenen Bakan Tekin, geride bırakılan dönemi; hayal güçleri ve hedefleriyle geleceğimizin yönünü belirleyen öğrencilerin bilgeliği ve irfanıyla geleceğimizi şekillendiren öğretmenlerimizin ve eğitim yolculuğumuzda güçlü desteklerini esirgemeyen velilerimizin başarısı olarak gururla anıyor, dönem boyunca gösterdikleri ortak çaba ve azim için her birine teşekkür etti.

Bakan Tekin,  "Türkiye Yüzyılı" vizyonu ile çıktığımız eğitim yolculuğumuzda iyi, ahlaklı, erdemli, kendi medeniyet dünyasına derinlemesine vâkıf, dünyayı iyi tanıyan ve her alanda çığır açıcı öncü kuşaklar yetiştirmek en büyük gayemizdir" dedi.

Tatil boyunca dinlenmeyi, yeni şeyler öğrenmeyi, sorumluluk almayı, evdeki küçük işlere yardımcı olmayı ve aile büyüklerinizi ziyaret etmeyi isteyen Bakan Tekin, "Bizler de yarıyıl tatilinizde eğlence, dinlenme, öğrenme ve etkili iletişim dengesini kurmanıza yardımcı olacak tatil kitapları hazırladık. Kitaplarımızla sadece akademik olarak değil, sosyal ve duygusal olarak da besleneceksiniz. Ayrıca yarıyıl tatilinizi müze ve ören yerlerini ziyaret etme, kültürel zenginliklerimizi keşfetme, yaşadığınız şehrin tarihî ve kültürel dokusunu daha yakından tanıma fırsatı olarak değerlendirin" çağrısında bulundu.

Tekin, yeni eğitim öğretim dönemine başlamadan önce çocuklarınızla birlikte huzurlu ve dinlendirici bir tatil geçirmenizi temenni etti.

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