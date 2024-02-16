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Eğitimcilerden ahşap oyuncak üretim merkezine ziyaret

GÜNDEM 16.02.2024, 10:20
Eğitimcilerden ahşap oyuncak üretim merkezine ziyaret

İl Milli Eğitim Müdürlüğüne bağlı  ana okulu ve kreşlerde görevli idareci ve öğretmenler, Mobilyacılar Odası öncülüğünde kurulan Avuncuk Ahşap Oyuncak Merkezi’ni ziyaret etti.KONYA (İGFA) - Mobilyacılar Esnaf ve Sanatkârlar Odası Mesleki Eğitim merkezinde üretilen ahşap oyuncakları Meram Milli Eğitim Müdürü Mustafa Koca, İl Şube Müdürü Davut Kaya, Karatay İlçe Şube Müdürü Abdullah Cem Üresin, Meram İlçe Şube Müdürü Ahmet Kocagöz, Selçuklu İlçe Şube Müdürü Mümin Bulut Konya merkezde faaliyette bulunan İl Milli Eğitim Müdürlüğüne bağlı ana okulu ve kreşlerde görevli yaklaşık 150 idareci ve öğretmen, iki gün boyunca Avuncuk Ahşap oyuncak merkezini ziyaret etti.

Konya Mobilyacılar Esnaf ve Sanatkarlar Odası Başkanı Mehmet Günbaş, Tanıdım toplantısında yaptığı konuşmada Avuncuk ismiyle başlatılan ahşap oyuncak markasını Türkiye’ye duyurarak bir marka haline getireceklerinin altını çizdi. Günbaş, “Öğretmenlerimiz Avuncuk oyuncakların üretim aşaması, showroom bölümünü, yeni faaliyete başlayacağımız ana okulu ve kreşlerdeki öğrencilerin kendi oyuncaklarını yapabilecekleri  eğitim merkezini de görme fırsatları buldular” dedi.

Başkan Günbaş; Mobilyacılar Odası Toplantı Salonu'nda gerçekleştirilen buluşmada, Avuncuk ahşap oyuncak ürünlerini, markanın kuruluş aşaması ve günümüze kadar gelinen aşamaları anlattı. Toplantı da slayt gösterisiyle de oyuncak modelleri tanıtıldı.

Günbaş, konuşmasında “Okullara alınacak oyuncaklarda kurumumuza öncelik vermeli. bizden fiyat ve ürün bilgisi almadan karar vermemelerinin altını çizerek, Odamız bünyesinde faaliyet gösteren bu üretim tesisimizde kar amacının olmadığı, iş ve meslek öğrenmek isteyen kursiyerler tarafından yapıldığı bir nevi sosyal sorumluluk projesidir” dedi.

  

 “Avuncuk” adıyla marka tescilini aldıklarını ve üretilen oyuncakların çocuk  sağlığı açısından önemli olduğuna değinen Günbaş,  “Türkiye’de ISO 45001 İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetimi Sistem Belgesini alan tek meslek odasıyız. Üretmiş olduğumuz ahşap ürünlerde çocuk sağlığına uygun tamamı belgeli malzeme ve boya kullanılmıştır” diye konuştu.

Günbaş, okul idarecilerinin üretim merkezinden ham yada boyalı olarak oyuncak ürünleri tedarik edebileceklerini de belirtti.

Başkan Mehmet Günbaş, üretilen ahşap oyuncakların gelişmekte olan çocukların renk ve şekilleri öğreneceğini, el becerilerini ve zekalarını geliştireceğini söyleyerek, “Bu gibi atölyelere yapılan gezilerde çocukların  yaşayarak öğrenmeleri ve çocukların yaşayarak öğrendikleri ziyaretler sonrası atölyeler ve ahşap oyuncakları inceleyen heyete Başkan Günbaş günün anısına Ahşap hediyeler taktim ederek, hatıra fotoğrafı çekildi. Bu toplantının oluşmasına vesile olan İl Milli Eğitim Müdürü  Murat Yiğit’e ve Şube ve ilçe müdürlerine teşekkür eden Başkan Günbaş, iş birliklerin devam etmesi temennisinde bulundu.

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