Eğitim-Sen Keşan: Ücretsiz yemek tüm çocuklara verilmeli

Eğitim Sen Keşan Temsilciği, Eğitim İş Keşan Temsilciliği ve Emekli Öğretmenler Derneği, Türkiye gündemini sarsan hayat pahalılığı ve yüksek enflasyondan en çok etkilenen şüphesiz çocuklar olduğunu belirtti.Erdoğan DEMİR / EDİRNE (İGFA) - Okul çocuklarına bir öğün öğle yemeyi verilmesi talebiyle Cumhuriyet Meydanı’nda basın açıklaması yapan Eğitim-Sen Keşan Temsilciliği'nin basın açıklamasına, Sendika Temsilcisi Vedat Bulut, Eğitim İş-Keşan Temsilcisi Erol Yazla ve Emekli Öğretmenler Derneği Yönetim Kurulu Üyesi Ahmet Gücüyener, CHP Keşan İlçe Başkanı Recep Pekcan, Sol Parti Keşan İlçe Başkanı Erol Durmaz ve emekli öğretmenler ile sendika üyeleri katıldı.

Eğitim- İş Temsilcisi Erol Yazla tarafından okunan açıklamada, derinleşen ekonomik krizle birlikte yoksullaşma en çok çocukları etkilediğine dikkati çekilerek, "Çocuklarımızın yeterli ve dengeli gıdaya erişememesi, çocuklarımızın açlığı okul hayatını etkileyen temel sorunumuz haline gelmiştir. Yetersiz ve dengesiz beslenme çocuğun hem bedensel hem de zihinsel gelişimini etkilediği bir gerçektir. Aynı zamanda enfeksiyon ve kronik enfeksiyonlarında başlıca sebebi yetersiz ve dengesiz beslenmedir. Son iki yılda yapılan devasa zamlar düşünüldüğünde en az iki çocuğumuzdan biri açlıkla karşı karşıya. Geçim sıkıntısındaki aileler ya öğün atlamakta yada çocukların önüne bir şey koyalım da bu öğünü geçiştirelim derdindeler" diye konuştu.

"Yoksul çocuk yoksun çocuktu" diyen Yazla, "Dezavantajlı bölge okullarımızdan başta olmak üzere çocuklarımıza sabah ve öğle yemekleri ücretsiz olarak verilmelidir. Çocuklarımızın besin yoksunluğundan kaynaklanan sorunların ortadan kaldırılması için bu şarttır. Çocuklarımızın sağlığı ve mutluluğu tüm toplumun sağlığı ve mutluluğudur. Çocuklarımız aç kalmasın" çağrısında bulundu.