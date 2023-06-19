Eğitim-Sen Bursa: Sorunlar arttı, iktidarın bir şey yaptığı yok!

Türkiye’de uzun süredir ciddi sorunların yaşandığı eğitim sisteminde, bu sorunların giderek arttığını söyleyen Eğitim Sen Bursa Şube Başkanı Derviş Erdem, siyasi iktidarın eğitim alanında uzun süredir kendi siyasal-ideolojik hedefleri doğrultusunda attığı adımlar ile hareket ettiğini söyledi.Merve ÖZDEMİR ÇEVİK - Onur POLAT / Herkes Duysun

BURSA (İGFA) - Eğitim Sen Bursa Şube Başkanı Derviş Erdem, eğitimde yaşanan ve yapısal hale gelen sorunlar hakkında Herkes Duysun mikrofonuna açıklamada bulundu. Erdem, eğitimde ticarileşme ve eğitimi dinselleştirme uygulamalarının hız kesmeden devam ettiğinin de altını çizdi.

Sene başından beri okullarda yaşanan sorunlar ve ihtiyaçların halen karşılanmaması konusunda büyük sıkıntılar yaşadıklarını ifade eden Eğitim Sen Bursa Şube Başkanı Derviş Erdem, “Sene başında okullarımızın ve eğitim emekçilerimizin ihtiyaçlarını açıklamıştık. Onlara yönelik hiçbir değişiklik olmadı. Halen daha okullarımızda güvenlik görevlisi yok. Yardımcı personel yok denecek kadar az. Bir çoğu İŞ-KUR’ dan geçici süre ile görevlendiriliyor. Okullarımızda ücretli öğretmen arkadaşlarımız çalışıyor. Yani okullarımızın ihtiyaçları sen başında neyse seneyi bitirdik ve yine aynı ihtiyaçlarımız devam ediyor. Peki siyasi iktidar bunu değiştirmek için bir şey yapıyor mu? Maalesef bir şey yaptığını görmüyoruz.” dedi.

EĞİTİMDE TİCARİLEŞME VE EĞİTİMİ DİNSELLEŞTİRME

Eğitimde ticarileşme ve eğitimi dinselleştirme uygulamalarının hız kesmeden devam ettiğini söyleyen Erdem, “Öğrencilerimizin okullara aç geldiğini, okullarda öğrencilerimize en azından 1 öğün ücretsiz yemek verilmesini istemiş olmamıza rağmen çeşitli dernek ve vakıflara çok rahatlıkla paralar aktarılabiliyor. Diğer yandan özel okul oranı yüzde 2-3’lerden yüzde 10’lara dayanmış durumda. Bilerek isteyerek kamu okulları itibarsızlaştırılıyor, öğretmenlik mesleği itibarsızlaştırılıyor ve özel okulların önü açılıyor maalesef.” dedi.

BURSA’YA MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRÜ DAYANMIYOR!

Eğitim Sen Bursa Şube Başkanı Derviş Erdem Erdem, Bursa’nın son 3 yıl içerisinde 5 Milli Eğitim Müdürü değiştirdiğini söylerken, “Sanırım bu 6. olacak. Bursa’ya Milli Eğitim Müdürü dayanmıyor. Eğer ki bu görevlendirdiğiniz insanlar bu işi beceremeyecekse niye görevlendiriyorsunuz. Yok becerebiliyorlarsa eğer 3-5 ayda neden değişiyor. Basit bir okulda bile bu kadar çok idareci değiştirseniz o okuldan eğitim öğretim anlamında artık bir şey beklemeniz mümkün değildir” diye konuştu.