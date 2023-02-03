Eğitim materyalleri KKTC'ye uğurlandı

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Millî Eğitim Bakanı Mahmut Özer ve KKTC Eğitim Bakanı Nazım Çavuşoğlu, Ders Âletleri Yapım Merkezindeki 'Türkiye-KKTC El Ele, Eğitimde Daha İleriye' projesi kapsamında eğitim materyalleri taşıyan tırları uğurlama törenine katıldı.ANKARA (İGFA) - "Türkiye-KKTC El Ele, Eğitimde Daha İleriye" projesi kapsamında eğitim materyalleri taşıyacak tırları uğurlama töreni, Ankara'nın Elmadağ ilçesinde bulunan Ders Âletleri Yapım Merkezinde gerçekleşti.

Türkiye ile Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) arasında eğitim alanında yapılan iş birliği görüşmeleri bağlamında düzenlenen programa Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Millî Eğitim Bakanı Mahmut Özer ve KKTC Eğitim Bakanı Nazım Çavuşoğlu katıldı.

Törende konuşan Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay, burada kendisin dinleyen katılımcıların Türkiye'deki tüm okulların ve eğitim kurumlarının ihtiyaçlarını gideren değerli emektarlar olduklarını ifade etti. Oktay, gönderilen tır sayısından ziyade KKTC'deki öğrencilerin ihtiyacı olan her türlü malzemenin uğurlandığına vurgu yaptı.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde eğitimden sağlığa, ulaştırmadan enerjiye ve tarıma her alanda KKTC'nin yanında olduklarını ve olacaklarını belirterek, "Eğitim altyapısının iyileştirilmesinden öğretmen kadrosunun güçlendirilmesine, yeni yöntemlerin uygulamaya konulmasından öğrenci yeteneklerinin geliştirilmesine birçok alanda çalışmalar yürütülmektedir. Kıbrıs Türk Devleti'nin kalkınma mücadelesinde eğitimin kritik öneminin farkındayız" dedi.

KKTC'NİN NİTELİKLİ EĞİTİME ERİŞMESİ İÇİN DESTEK VERİLECEK

Bu çerçevede okul öncesi eğitimden başlayıp eğitim ve öğretimin her kademesinde Kıbrıs Türk'ünün nitelikli eğitime erişmesi için destek verileceğini bildiren Oktay, konuşmasını şu sözlerle tamamladı:

Kıbrıs Türk Devleti Millî Eğitim Bakanlığıyla Millî Eğitim Bakanlığımızın, mesleki eğitimden hayat boyu öğrenmeye, farklı birimleri arasındaki sıkı eş güdüm ve tecrübe paylaşımı devam etmektedir. Eğitim içeriklerini tasarlayan Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığımız, ülkemizdeki materyal içerikleri için gösterdiği gayreti, Kıbrıs Türk Devleti eğitim içerikleri için de göstermektedir. Yine kardeş okul iş birlikleriyle hem çocuklarımız hem de öğretmen ve okul yöneticileri arasındaki ilişkiler de gelişiyor. Bugün gönderdiğimiz eğitim materyalleri destekleri de Türkiye-Kıbrıs eğitim iş birliğinin güzel bir örneğidir. Bugün Kıbrıs Türkü'ne uğurlayacağımız on dört tırın içinde okul öncesi eğitim setlerinden akıllı tahtalara, mesleki eğitim donanım sistemlerinden yardımcı kitaplara binlerce eser ve materyal bulunuyor ama asıl önemlisi, bu tırlar milletimizle Kıbrıs Türkü'nün gönül birlikteliğini, kültür birliğini ve ses bayrağımız Türkçeyi taşımaktadır. Bugün olduğu gibi bundan sonra da şartlar ne olursa olsun Kıbrıs Türk Devleti'nin yanında ve Kıbrıs Türk halkı ile omuz omuza olmaya devam edeceğiz. Bu duygularla gönderilen malzemelerin en kısa sürede Kıbrıs Türk Devleti'ne ulaşmasını temenni ediyor, eğitim materyallerinin Kıbrıs Türkü evlatlarımız için hayırlı olmasını diliyorum. Başta Millî Eğitim Bakanımız Sayın Mahmut Özer ve ekibi olmak üzere yürütülen çalışmalarda emeği geçenleri yürekten tebrik ediyorum."