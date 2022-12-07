Eğitim harcamaları yüzde 27,1 arttı

TÜİK'in yayımladığı 2021 yılına ilişkin eğitim harcamaları bir önceki yıla kıyasla yüzde 27,1 artarak 344 milyar 341 milyon liraya ulaştı.ANKARA (İGFA) - Türkiye İstatistik Kurumu, 2021 yılına ilişkin Eğitim Harcamaları İstatisikleri'ni yayımladı.

Türkiye'de eğitim harcamaları 2021 yılında 2020 yılına göre yüzde 27,1 artarak 344 milyar 341 milyon TL oldu. 2021 yılında bir önceki yıla göre eğitim harcamalarının en çok yükseldiği eğitim düzeyleri; yüzde 37,7 ile yükseköğretim ve yüzde 28,3 ile ortaokul oldu.

Eğitim harcamalarının gayrisafi yurt içi hasıla içindeki payı 2020 yılında yüzde 5,4 iken, 2021 yılında yüzde 4,8 oldu.

Devlet eğitim kurumları en büyük eğitim harcamasını yükseköğretime yaptı. Eğitim harcamalarının yüzde 72,5'i devlet tarafından finanse edilirken, harcamalar içerisinde hanehalklarının yaptığı harcamaların payı yüzde 22,0 oldu.

Bu arada istatistiki verilerde, öğrenci başına eğitim harcaması 15 bin 500 TL olurken, öğrenci başına en çok harcama yükseköğretime yapıldı.

Öğrenci başına toplam eğitim harcaması bir önceki yıla göre yüzde 25,9 arttı. Öğrenci başına eğitim harcamalarının 2021 yılında 2020 yılına göre en fazla artış gösterdiği eğitim düzeyi yüzde 37,7 ile yükseköğretim olurken, bunu yüzde 31,9 ile ortaokul takip etti.