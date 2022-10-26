Eğitim çalışanları 2 Kasım'da iş bırakıyor

Eğitim İş Keşan Temsilciliği Başkanı Erol Yazla, 2 Kasım 2022 Çarşamba günü 1 gün iş bırakma eylemi yapılacağını açıkladı.Erdoğan DEMİR - Keşan Postası / EDİRNE (İGFA) - Eğitim çalışanlarından ve kamuoyundan gelen tüm haklı tepkilere rağmen, mesleğe hakaret niteliğindeki Öğretmenlik Meslek Kanunu’ndan geri adım atılmaması üzerine 13 eğitim sendikası harekete geçti.

Sendikalar 14 Ekim’de yaptığı toplantıda ÖMK’nın (Öğretmenlik Meslek Kanunu) geri çekilmemiş ve eğitimin bazı kronikleşen sorunlarına hâlâ çözüm getirilmemiş olmasına karşı sessiz kalınamayacağı konusunda hem fikir oldu. Buradan hareketle; 13 eğitim sendikasının üye ve yöneticileri olarak; mesleki haklarımıza ve itibarımıza büyük bir tehdit unsuru olan Öğretmenlik Meslek Kanunu’na karşı harekete geçme kararı aldı.

Eğitim-İş Keşan Temsilciliği Başkanı Erol Yazla, 2 Kasım'da bir günlük iş bırakma eylemi yapacaklarını duyurdu.

Başkan Yazla, konuyla ilgili yaptığı yazılı açıklamada, "Teslim edilmesi gereken haklarımızı yeni ve keyfi şartlara bağlayan, ezbere dayalı bir sınav sonucunda zaten ücretli, sözleşmeli, kadrolu olarak ayrıştırılmış olan bizi yeni sıfatlarla bir kez daha ayrıştıracak olan, okullarda çalışma barışını bozacak ve öğretmenin mesai saat dışındaki vaktini de gasp etmeye niyetli bu kanun, sadece eğitim çalışanları açısından değil, tüm eğitim sistemi açısından büyük bir tehdittir. Bizler birer öğretmen sorumluluğuyla, sadece bu kanuna karşı değil, eğitimin ve eğitim çalışanının kronikleşen sorunlarına karşı sesimizi yükseltiyor, irade gösteriyoruz" ifadelerine yer verdi.