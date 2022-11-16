Eğitim-Bir-Sen: Vergi dilimi yüzde 15'e sabitlenmeli

Eğitim-Bir-Sen Bursa 1 Nolu Şube Başkanı Ramazan Acar, ücretlerin vergilendirilmesine yönelik geniş kapsamlı bir yasal düzenleme gelmesi gerektiğini belirterek, "Matrah uygulamasına son verilmeli, vergi dilimi yüzde 15’te sabitlenmelidir" dedi.BURSA (İGFA) - Eğitim-Bir-Sen Bursa 1 Nolu Şube Başkanı Ramazan Acar, vergi dilimi ile ilgili yaptığı açıklamasında, devletin gelir vergisinde hem düşük matrah, hem de ücretlilerin maaşlarından daha fazla gelir vergisi tahsil etme huyunun artık değişmesi gerektiğini söyledi.

"Gelir grubuna göre farklı matrahla ilişkilendirilen kamu görevlilerinde gelir vergisi yüzde 27’lere çıkmaktadır" diyen Başkan Acar, "Finans ve sermaye kesimine bol keseden destek, kamu görevlilerine ise gelir vergisiyle köstek olan bu yaklaşım terk edilmeli, memurun maaşını küçülten, yükünü büyüten düşük matrah uygulamasına son verilmeli, vergi dilimi yüzde 15’te sabitlenmelidir. Artık ücretlilerin vergilendirilmesine yönelik kapsamlı bir yasal düzenlemenin zamanı gelmiş de geçmektedir. Çünkü düşük matrah, yüksek vergi dilimi uygulaması böyle devam ederse, ilerleyen zamanda kamu görevlilerinin istisnasız tamamı yılın ikinci çeyreğinde yüzde 20’lik, üçüncü ya da dördüncü çeyreğinde ise yüzde 27'lik vergi dilimine tabi olacaktır. Dolayısıyla yüzde 27'lik vergi dilimi sabit gelirliler açısından artık çekilir gibi değildir. Vergi dilimimiz yüzde 15'te sabitlenmelidir.” diye konuştu.