Eğitim-Bir-Sen Bursa: Yol yakınken yanlıştan dönün!

Eğitim-Bir-Sen Bursa 1 Nolu Şube Başkanı Ramazan Acar, TYP’nin yeni bir düzenlemeye ihtiyacı olduğunu belirterek, “Okullarda temizlik hususu ciddi manada zora girecektir. Yol yakınken yanlıştan dönülmeli ve okulların ihtiyacını görecek şekilde bir düzenleme yapılmalıdır” çağrısında bulundu.BURSA (İGFA) - İŞKUR tarafından kamu kurumlarının yararlanması için yürürlükte olan Toplum Yararına Programlar (TYP) kapsamında düzenlemeye giden Milli Eğitim Bakanlığı’nın açıkladığı personel alımı şartlarına Eğitim-Bir-Sen Bursa 1 Nolu Şube Başkanı Ramazan Acar’dan eleştiri geldi.

Okullarda temizlik konusunun çok mühim olduğuna dikkat çeken Acar, eskiden aynı personel üç eğitim-öğretim yılı (24 ay) çalıştırılabiliyorken, bu yılki uygulamayla sadece 9 ay çalıştırılabileceğini, 15 tatilde işten çıkarılacağını ve tatil bitiminde 9 (dokuz) ayı tamamlamak üzere tekrar çağrılacak olmasını eleştirdi.

27 Eylül 2017'den itibaren TYP kapsamında çalıştırılan hiçbir personel bir daha çalıştırılamayacağını belirten Acar, "Üstüne üstelik bu hafta sonu ve 30 Ağustos dahil 4 gün içinde personel bulunması isteniyor. Şartların bu kadar daraltıldığı bir ortamda kurumlar gerekli personeli nasıl bulacak? Öte yandan sadece dokuz aylığına kim çalışmak ister, orası da ayrı bir muamma.” dedi.

“OKULLARDA TEMİZLİK HUSUSU ZORA GİRECEKTİR”

Tecrübeli personellerin yeniden alımının yapılmamasının ciddi bir soruna neden olacağını ifade eden Acar, “Okul temizliği basit bir iş değildir, iş öğrenilene kadar süre bitmektedir" dedi. Bakanlığn bir an evvel TYP düzenlemesinde düzeltmeye gitmesi gerektiğini, aksi takdirde okullarda temizlik konusunun zora gireceğini ifade eden Acar, "Bu haliyle kalırsa geçen sene okullarda temizlik hizmeti yapan ve okullar açıldığında işe girme hayali kuran on binlerce kişiye de yazık olacaktır maalesef" diye konuştu.

Acar, yol yakınken yanlıştan dönülmesi gerektiğini kaydetti.