Eğitim-Bir-Sen Bursa: Motive edecek düzenlemeler elzemdir

Eğitim-Bir-Sen Bursa 1 Nolu Şube Başkanı Ramazan Acar, “Öğretmeni, severek, isteyerek ve memnun olarak mesleğe bağlayacak, okula ve öğrenciye daha fazla motive ederek ona bütün toplum nezdinde saygınlık kazandıracak düzenlemeler, eğitimin verimliliği ve geleceğimiz adına elzemdir” dedi.BURSA (İGFA) - 24 Kasım Öğretmenler Günü dolayısıyla açıklamalarda bulunan Eğitim-Bir-Sen Bursa 1 Nolu Şube Başkanı Ramazan Acar, Türkiye'yi hedeflerine ulaştıracak, fikir ve bilgi dünyalarını inşa eden öğretmenlerimizin sadece belli gün ve dönemlerde değil, her zaman kadri bilinmesi gerektiğini söyledi.

Acar, öğretmenin başarısını artıracak unsurların, rahat çalışma ortamına, mesleği cazip hâle getirecek hak ve imkânlara bağlı olduğundan hareketle, maddi kazanım ve imkânları artırmanın yanı sıra, öğretmenlerin ideal bir meslek kanununa kavuşması için gayret gösterdik, göstermeye de devam ettiklerini belirtti.

“ÖĞRETMENLİK MESLEK KANUNU’NDA İYİLEŞTİRME YAPILMASI ZARURİDİR”

Öğretmenlik Meslek Kanunu’nun mevcut haliyle beklentilerden çok uzak olduğunu ifade eden Başkan Acar, “Kariyer basamaklarının yeniden hayata geçirilmesi, uzman ve başöğretmenlere ücret ve ilave derece artışı getirilmesi, adaylık sürecindeki yazılı sınavın kaldırılması, çıkmasında çabamızın ve mücadelemizin olduğu 3600 ek gösterge gibi önemli özlük haklarını ihtiva eden 7354 sayılı Öğretmenlik Meslek Kanunu’nun mevcut hâliyle öğretmenlerimizin beklentilerini ve toplu sözleşme masasına taşıdığımız talepleri karşılamadığını, ‘meslek kanunu’ olarak nitelendirilmeyi hak edecek içerikten yoksun olduğunu; öğretmenin itibarını koruyacak, motivasyonunu artıracak, beklentilerini karşılayacak şekilde revize edilmesi gerektiğini bir defa daha dile getiriyoruz. Bu bağlamda, bütün aşama ve süreçlerinde öğretmenin kariyer basamakları, statüsü, çalışma şartları, mükâfat ve müeyyideleri, özlük hakları, şiddete karşı korunması konularında iyileştirici düzenlemelerin yapılması zaruridir.” İfadelerini kullandı.