Eğitim-Bir-Sen Bursa'dan MEB'e seslendi: Sahadan gelen sese kulak verilmeli

Eğitim-Bir-Sen Bursa 1 Nolu Şube Başkanı Ramazan Acar, 2022-2023 eğitim-öğretim yılının zor şartlar altında başladığını ifade ederek, Milli Eğitim Bakanlığı’nın sahadan gelen sese kulak vermesi gerektiğini ifade etti. Acar, “Eğitim-Bir-Sen olarak, sorunların çözüme kavuşturulacağı bir eğitim-öğretim yılı temenni ediyoruz” dedi.BURSA (İGFA) - 2022-2023 eğitim-öğretim yılının zorlu şartlar altında başladığını ifade eden Eğitim-Bir-Sen Bursa 1 Nolu Şube Başkanı Ramazan Acar, yeni eğitim-öğretim yılının alım gücünün düştüğü, masraflarının arttığı, iyileştirmelere ve yeni gelişmelere rağmen istenilen seviyeye gelinemediği bir zeminde sorunların gölgesinde başladığına dikkati çekti.

Millî Eğitim Bakanlığı’nın sürekli olarak eğitimde fırsat eşitliğinden, mesleki eğitimin niteliğinin artırılmasından, okul öncesi eğitimin yaygınlaştırılması çabalarından bahsetmesine karşın, alandaki tecrübeleri görmezden gelen, eğitimin paydaşlarıyla yeteri derecede istişare etmeden hareket mantalitesi neticesinde bir türlü istenilen seviyeye ulaşılamadığına dikkati çeken Acar, "Bu tür süreçlerin başarıya ulaşabilmesi için bakanlığın sürdürülebilir politikalar benimsemesi gerekir. Köklü sorunlara kalıcı çözümler ancak kararlı bir iradeyle mümkündür.” dedi.

Eğitimde yaşanan birçok sorunla ilgili hâlâ somut adımların atılmadığını dile getiren Acar, “Bakanlığın, eğitim çalışanlarının sorunlarına kayıtsız kalmaması, sahadan yükselen sese kulak vermesi, eğitim paydaşlarının tekliflerini göz ardı etmeden kararları alması, eğitimin niteliğini ve verimliliğini artıracaktır. Beklentiler doğrultusunda atılacak hızlı adımlar, eğitim çalışanlarının yüksek motivasyonla işe başlamalarını sağlayacaktır.” dedi.

“ÖĞRETMENLİK MESLEK KANUNUN KAPSAMI GENİŞLETİLMELİ”

Öğretmenlik meslek kanununun kapsamı genişletilmesi gerektiğine dikkat çeken Acar, bu kapsamda toplu sözleşme teklifimiz esas olmalı, sınav tartışması da son bulması gerektiğini söyledi. “Eğitim çalışanlarının mali ve özlük hakları iyileştirilmelidir” diyen Başkan Acar, eğitim çalışanlarının ve kamu görevlilerinin ücretlerinde oluşan kayıpları ve enflasyona yenilme riskini giderecek mahiyette mali ve özlük haklarında iyileştirmeler yapılması gerektiğini kaydetti.

Sözleşmeli öğretmenliğin kaldırılması kadrolu istihdamın esas olması gerektiğini vurgulayan Başkan Acar, öğretmenlerin yer değişikliği sürecinin yeniden kurgulanması gerektiğini ifade etti.

Yönetici görevlendirme sürecinin yeniden ele alınmasına da dikkati çeken Acar, “Eğitim yöneticiliği alanında sürdürülebilir ve kabul edilebilir bir sistem inşa edilmelidir. Eğitim kurumu yöneticiliğinin eğitim liderliğine dönüştürülmesi, yöneticiliğin profesyonel bir meslek olarak ele alınarak ‘ikincil görev’ ve ‘görevlendirme’ kapsamından çıkarılarak kadro unvanlı bir uzmanlık mesleği hâline dönüştürülmesiyle mümkündür. Eğitim kurumu yöneticilerinin bir eğitim ve okul lideri olarak inisiyatif alanları genişletilmeli, mevzuat kuşatmasından kurtarılmalı, bürokratik rolleri azaltılmalı, yetkilendirilip güçlendirilerek eğitim-öğretimle ilgili rolleri öne çıkarılmalıdır" diye konuştu.

Acar, sorunların çözüme kavuştuğu yıl olmasını diledi.