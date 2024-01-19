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Eğitim-Bir-Sen Bursa'dan dönem sonu değerlendirmesi

GÜNDEM 19.01.2024, 15:06
Eğitim-Bir-Sen Bursa'dan dönem sonu değerlendirmesi

Eğitim-Bir-Sen Bursa 1 Nolu Şube Başkanı Ramazan Acar, 2023-2024 Eğitim-Öğretim Yılı ile ilgili dönem sonu değerlendirmesinde bulundu. Başkan Acar, “Eğitimin ve eğitim çalışanlarının acil çözüm bekleyen sorunları kararlılıkla çözülmeli” dedi.BURSA (İGFA) - Eğitim-Bir-Sen Bursa1 Nolu Şube Başkanı Ramazan Acar, tarafından yapılan açıklamada, önceki eğitim öğretim döneminde yapılan hataların değerlendirileceği ve bir sonraki döneme hazırlık yapılacağı vurgulandı.

Söz konusu açıklamada Acar, 2023-2024 Eğitim-Öğretim Yılının birinci dönemi tamamlanıyor. Uzun ve yorucu bir çalışma döneminin ardından öğrencilerimize ve eğitim çalışanlarımıza iyi ve güzel bir tatil diledi.

Ara tatil döneminde şapkayı önümüze koyarak ‘neleri eksik bıraktık, nasıl tamamlarız’ diyerek muhasebe yapılacak bir fırsat olacağını ifade eden Acar, "Bu fırsat, eğitim yöneticileri, siyasiler, veliler ve tüm öğrenciler tarafından değerlendirilmelidir. Herkes yetki ve sorumluluk alanında bulunan eksikleri tamamlamak, yapılacak işleri, yenilikleri planlamak için bu ara dönemi bir fırsat olarak görmelidir. Yeni bir eğitim felsefesi ve yeni bir yaklaşımla eğitime daha millî bir ruh kazandırılması amacıyla köklü müfredat değişikliği çalışmasının başlatılması, ders çizelgelerindeki değişiklikle seçmeli dini derslerin dört yıllık dönemde en az bir kere seçilmesinin sağlanması, öğrencilerin okula devam takibi, sınıfta kalmanın işlerlik kazanması, velilerin okula randevu ile girmesi, cep telefonu düzenlemesi gibi adımlarla eğitime ciddiyet getirilmesi ve öğretmenin işinin kolaylaştırılması, öğretmenler odası buluşmaları ile öğretmene değer verilmesi, taleplerin ilk elden alınması, takibi ve çözüme kavuşturulması gibi adımları yerinde ve özlenen gelişmeler olarak görmekle birlikte, olumlu adımların, çözüm odaklı yaklaşımların artarak devam etmesini; eğitimin ve eğitim çalışanlarının acil çözüm bekleyen sorunlarında da aynı kararlılığın gösterilmesini bekliyoruz" diye konuştu.

“EĞİTİMCİLERİN MOTİVASYONUNU ARTIRAN BİR KARİYER SİSTEMİ İÇİN YASAL DÜZENLEME YAPILMALIDIR”

Açıklamada, kariyer basamakları sürecinde Anayasa Mahkemesi kararının oluşturduğu belirsizlik giderilmesi gerektiğini de kaydeden Ramazan Acar, "Yazılı sınav şartı kaldırılmalı, hizmet yılını esas alan süreç oluşturulmalıdır.  Aday öğretmenlik ve kariyer basamakları sürecinin sağlıklı bir şekilde işlemesi için Anayasa Mahkemesi’nin iptal kararı gerekçesi doğrultusunda öğretmenlerin motivasyonunu artıran bir kariyer sistemi için yasal düzenleme yapılmalıdır" dedi.

Bu arada Acar, "7354 sayılı Öğretmenlik Meslek Kanunu yeniden ele almalı; bu çerçevede, öğretmen kadrosuna yapılacak atamalarda, sadece Kamu Personeli Seçme Sınavı puan üstünlüğünün esas alınması ilkesi benimsenmeli, mülakat kaldırılmalıdır. Meslek kanunu, ‘meslek kanunu’ olarak nitelendirilmeyi hak edecek bir içeriğe kavuşturulmalıdır.  İstihdamda zorluk çekilen bölgelerde cebrî değil, cezbedici yöntemler uygulanmalı; sağlık hizmetleri sınıfı ile teknik hizmetler sınıfında yapıldığı gibi ilave tazminat ödenmelidir" çağrısında da bulundu.

Acar açıklamasında, çocuk ve yaşlılar başta olmak üzere, insanları tehdit eden sokak köpekleri sorununa acilen çözüm bulunması gerektiğini kaydederek, "Sokak köpekleri, eğitim ortamlarının güvenliğini ve sağlığını tehdit eder hâle gelmiştir. Bazıları ölümle biten köpek saldırılarında şimdiye kadar onlarca çocuk yaralanmıştır. Türkiye, insanların sokak ortasında köpek saldırısına uğradığı bir fotoğrafı hak etmiyor. Yetkililer, görev ve sorumluluklarını yerine getirmeli, ülkemizi bu ayıptan kurtarmalıdır" dedi.

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