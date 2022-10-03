Eğitim Bir-Sen Bursa'da delege seçimleri tamamlandı

Eğitim Bir Sen Bursa 1 Nolu Şube 7. Olağan Genel Kurulu delege seçimleri, 17 İlçe ve İl Milli Eğitim Müdürlüğü olmak üzere toplam 18 temsilcilikte gerçekleşti. EBS Bursa 1 Nolu Şube Başkanı Ramazan Acar ve Başkan Adayı Arif Arı’nın, iki liste halinde yarıştığı delege seçiminde; 150 delegenin 96’sı Başkan Acar’ın listesinden seçildi.BURSA (İGFA) - Eğitim çalışanları şube başkanlık seçimlerinde iradelerini temsil edecek delegeleri seçti.

Toplam 262 delege adayının yarıştığı seçimlerde katılım oranının yüksek olduğu gözlemlendi. Birçok ilçede ikili listelerin yarıştığı seçimde bazı sandıklarda bağımsız delege adayları da yarışa katıldı.

Seçimlerin yapıldığı merkezlerin bahçelerine, başkan adayları tanıtım stantları kurarak, seçime katılım gösteren eğitim çalışanlarına gün boyunca çeşitli ikramlar gerçekleştirdi. Seçimler şölen havası içinde geçti.

Seçimle belirlenen 150 delege sayısına ilave olarak, mevcut şube yönetimi ve denetleme kurulu üyesi 12 doğal delege de eklenmek suretiyle toplamda 162 delege Şube Genel Kurulunda oy kullanarak nihai kararı vererek şube yönetim kurullarını seçecek.

BAŞKAN ACAR: “150 DELEGENİN 96’SI LİSTEMİZDEN SEÇİLDİ”

EBS Bursa 1 Nolu Şube Başkanı Ramazan Acar ve Başkan adayı Arif Arı’nın, iki liste halinde yarıştığı delege seçimlerinin ardından Başkan Acar açıklamalarda bulundu.

Acar yaptığı açıklamada, şube adına seçilen 150 delegenin 96’sının listelerinden seçildiğini belirtti. Seçimlerin hayırlara vesile olmasını dileyen Başkan Acar, "Delegenin desteğiyle, samimiyet, güven ve tecrübe ile yeni dönemde de güzel işler yapmaya devam edeceğiz" dedi.