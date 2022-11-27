Eğitim-Bir-Sen Bursa 1 Nolu'dan genişletilmiş ilk divan

‘Hak ve hakikatte birlik ve beraberlik esastır’ düsturunun izdüşümü olan Eğitim-Bir-Sen Bursa 1 Nolu Şube, yeni dönemin ilk genişletilmiş il divan toplantısını gerçekleştirdi.BURSA (İGFA) - Eğitim-Bir-Sen, yeni dönemin ilk divan toplantısını gerçekleştirdi.

Merinos Gölpark’ta gerçekleştirilen divan toplantısına; şube yönetimi, ilçe yönetimleri, zorunlu organ üyeleri, önceki dönem yönetim ve ilçe yönetimlerinde görev alan başkan ve üyeler ile kadın komisyonu üyeleri katıldı. Eğitim ve sendikal gündemin değerlendirildiği, şube olarak yapılan çalışmaların teşkilât ile paylaşılma imkânı bulunduğu il divan toplantısında; şube başkan yardımcıları, ilçe başkan ve yönetimleri, komisyon başkanları ve önceki dönem yöneticileri de söz alarak duygu ve düşüncelerini paylaştı.

“TEHDİT DİLİ DEĞİL, TENKİT VE TEKLİF DİLİ KULLANAN BİR SENDİKACILIK YAPIYORUZ”

Toplantıda önemli mesajlar veren Başkan Ramazan Acar, “Aynı yerde kalmak için bile çok hızla koşmaya mecbur olduğumuz bilincindeyiz. Mevcut ile yetinmeyip zirveden yeni ufuklara yelken açmaya devam edeceğiz” dedi. Tehdit dili değil, tenkit ve teklif dili kullanan bir sendikacılık yaptıklarını söyleyen Ramazan Acar; ülke ve toplum yararına olan her konuda elini taşın altına koymaya hazır olduklarını, 15 Temmuz’da olduğu gibi geçmişte bunu ispatladıklarını, her zaman ülke ve toplum yararını öncelediklerini ifade etti. Üç aydır devam eden rekabet döneminin sona erdiğini aktaran Başkan Acar, “Yeni dört yıllık refakat dönemimizde sadece sesimizi değil sözümüzü de yükseltmeye devam edeceğiz.” ifadelerini kullandı.

MESLEK KANUNU REVİZE EDİLMELİ MEMNUNİYET ARTIRILMALIDIR

Başkan Acar, eğitimin verimliliğinin ve niteliğinin, eğitim çalışanlarının hak ettiği değeri görmesi, özlük hakları boyutuyla da emeklerinin karşılığının verilmesiyle mümkün olduğunu ifade ederek, “Öğretmenin başarısını artıracak unsurlar, rahat çalışma ortamına, mesleği cazip hâle getirecek hak ve imkânlara bağlıdır. Bu nedenle, eğitimcilerin maddi kazanım ve imkânları artırılmalı, meslek kanunu öğretmenlerin beklentilerini karşılayacak bir içeriğe kavuşturulmalıdır. Sendika olarak, bunun gerçekleşmesi için çalışıyor, mücadele veriyoruz” dedi.