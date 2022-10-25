Eğitim Bir Sen Bursa 1 Nolu'da güven tazelendi

Eğitim Bir Sen Bursa 1 Nolu Şube 7. Olağan Genel Kurulu Merinos AKKM’de gerçekleşti. İki liste halinde gerçekleşen seçimde mevcut Başkan Ramazan Acar güven tazeledi.BURSA (İGFA) - EBS Bursa 1 Nolu Şube’nin Olağan Genel Kuruluna; AK Parti Bursa İl Başkan Vekili Kamil Bayramiç, Yıldırım Belediye Başkan Yardımcısı Yaşar Elmas, EBS Genel Başkan Yardımcısı Şükrü Kolukısa, Memur Sen Bursa İl Temsilcisi Sağlık Sen Bursa Şube Başkanı Gökhan Yünkül, Memur Sen Konfederasyonuna bağlı sendikaların başkanları ve temsilcileri EBS Bursa 1 Nolu Şube Yönetimi ve delegeleri katıldı.

Kurulun Divan Başkanlığını EBS Genel Başkan Yardımcısı Şükrü Kolukısa yaptı.

EBS Bursa 1 Nolu Şube Yönetim Kurulu ise şu isimlerden oluştu; Şube Başkanı Ramazan Acar, Şube Sekreteri Adil Yazıcıoğlu, Teşkilatlanmadan Sorumlu Başkan Yardımcısı Mehmet Ali Akiş, Mali İşlerden Sorumlu Başkan Yardımcısı İbrahim Halil Torun, Basın ve İletişimden Sorumlu Başkan Yardımcısı Engin Koç, Hukuk ve Toplu Sözleşmelerden Sorumlu Başkan Yardımcısı Sinan Aktaş, Eğitim ve Sosyal İşlerden Sorumlu Başkan Yardımcısı Remzi Ayaz.

“DEMOKRATİK OLGUNLUKLA, COŞKUYLA KONGREMİZİ GERÇEKLEŞTİRİYORUZ”

EBS Bursa 1 Nolu Şube Başkanı Ramazan Acar yaptığı konuşmasında demokratik olgunlukla kongreyi gerçekleştirdiklerini belirtti.

Eğitim-Bir-Sen'in üyemiz için emek, ekmek, sözüyle müdahale eden bir dayanışma hareketi olduğunu ifade eden Başkan Acar, sendika olarak baskıya, ihanete, teslimiyetçiliğe bu topraklarda binyıldır kökleşmiş izanın, irfanın, imanın cesareti, direnciyle karşı koyduk. Millet iradesinin yanında vesayetin karşısında olduklarını söyledi.

“DÜNYA SENDİKACILIĞI ADINA TARİHİ KAZANIMLARA İMZA ATTIK”

Eğitim Bir Sen’in önemli kazanımlarına dikkat çeken Acar, “Sendikal mücadelede büyük kazanımlar elde ettik; ulusal ve küresel ölçekte büyük atılımlar, sıçramalar gerçekleştirdik. Üzerimize karabasan gibi çökmüş yasakların kâbusa dönüşmüş yasakçı duvarlarını gümbür gümbür, blok blok yıktık. Bugün 6. Dönem Toplu Sözleşme ile elde edilen haklarla sendikal faaliyetler yeni ve ileri bir mesafe kazanmıştır. 3600 ek göstergenin alınması, beklentileri karşılamaktan uzak olmasına rağmen, önümüzdeki dönemde iyileştirilmesi için çaba harcayacağımız Öğretmenlik Meslek Kanunu'nun çıkması, sözleşmeli personele kadro verilmesi gibi kazanımlar sadece ülkemiz için değil bütün dünya sendikacılığı adına da tarihi nitelikte kazanımlardır. Bu büyük ailenin kuruluşunda ve bugünlere gelmesinde emeği geçen, milletin istikbali ve Allah’ın rızasından başka bir şey gözetmeyen azimli, sabırlı, vefakâr, fedakâr dostlarımızdan Allah razı olsun. Başta kurucu genel başkanımız Mehmet Akif İnan olmak üzere hakkın rahmetine kavuşan başkanlarımıza ve mensuplarımıza Allah rahmet etsin, mekânları cennet olsun" diye konuştu.

Birçok sorunun çözüme kavuşturulmasında, pek çok konunun kazanıma dönüştürülmesinde katkılarının olduğunu aktaran Başkan Acar, şunları söyledi, “Mesleki eğitim koordinatörlük görevlerindeki ek ders saat sınırlamasının kaldırılması, memur ve hizmetlilerin DYK ücretlerinde artış sağlanması, 1 Ocak ve 1 Mayıs günlerinde ödenmeyen ek ders ücretinin ödenmesi, toplu sözleşme ikramiyesinin 400 TL'ye çıkartılması, sözleşmeli personelin kadro sorununun karara bağlanması ve 2022 yılında çözülecek olması, halk eğitim merkezleri ve olgunlaşma enstitülerinde haftada üç saat nöbet ücreti ödenmesi, müdür ve müdür başyardımcılarının, öğretmenevi yöneticilerinin, rehber öğretmenlerin ek ders ücretlerinde artış sağlanması gibi, birçok sorunun çözüme kavuşturulmasında, pek çok konunun kazanıma dönüştürülmesinde mücadelemiz, girişimlerimiz, katkımız vardır. Yeni müfredat programları ile eğitimin vesayetçi karakterinden arındırılıp demokratikleştirilmesinde, okullara Kur'an ve Siyer derslerinin konmasında, öğretmene ve öğretmenlik mesleğine saygınlık kazandırılmasında sendika olarak bizim etkimiz, katkımız vardır" dedi.