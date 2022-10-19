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Ege'ye kariyer gelişimini destekleyen üniversite ödülü

GÜNDEM 19.10.2022, 09:11
Ege'ye kariyer gelişimini destekleyen üniversite ödülü

Türkiye’de öğrenci kariyer gelişimini en etkin destekleyen üniversite, Ege Üniversitesi oldu.Ege Ajans / İZMİR (İGFA) - Cumhurbaşkanlığı İnsan Kaynakları Ofisi tarafından hayata geçirilen dijital hizmet noktası “E-insan” lansman toplantısı gerçekleştirildi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın teşrifleriyle gerçekleştirilen törende Ege Üniversitesine “Öğrencilerin Kariyer Gelişimini En Etkin Şekilde Destekleyen Üniversite” ödülü verildi.

Ege Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Necdet Budak, ödülü Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın elinden aldı.

Rektör Prof. Dr. Budak, “Cumhurbaşkanlığımızın, öğrencilerin kariyer gelişimine destek vizyonu kapsamındaki çalışmalarımızla bu ödülü Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’ın elinden alan ilk ve tek üniversite olmanın gururunu yaşıyoruz. Üniversitemizin her zaman yanında olan başta Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan olmak üzere, YÖK Başkanımız Prof. Dr. Erol Özvar’a, İnsan Kaynakları Ofisi Başkanı Doç. Dr. Salim Atay’a, paydaşlarımıza, öğrencilerimize ve başarıda emeği geçen tüm çalışma arkadaşlarıma şükranlarımı sunuyorum” dedi.

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