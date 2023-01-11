Ege Üniversitesi'nden ilk yerli ve milli probiyotik kapsülü

Ege Üniversitesi üniversite- sanayi iş birliği kapsamında ilk yerli ve milli probiyotik kapsülün üretimini gerçekleştirdi.Ege Ajans / İZMİR (İGFA) - Ege Üniversitesi Mühendislik Fakültesi, Gıda Mühendisliği Bölümü öğretim üyesi Prof. Dr. Mehmet Yekta Göksungur’un proje yürütücüsü, EÜ Gıda Mühendisliği Bölümü öğretim üyeleri Prof. Dr. Figen Ertekin ve Prof. Dr. Duygu Kışla, EÜ Biyomühendislik Bölümü öğretim üyeleri Prof. Dr. Ayşe Nalbantsoy ve Doç. Dr. Sayit Sargın ve EÜ Eczacılık Fakültesi öğretim üyesi Prof. Dr. Emel Öykü Çetin’in araştırmacı olarak görev aldıkları üniversite- sanayi iş birliği kapsamında yapılan “Pilot Ölçekli Probiyotik Bakteri Üretimi ve Formülasyonu” isimli proje başarılı bir şekilde tamamlandı.

Ege Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Necdet Budak, Prof. Dr. Mehmet Yekta Göksungur ve ekibini makamında ağırlayarak tebrik etti.

Rektör Prof. Dr. Budak, Ege Üniversitesi olarak göreve geldikleri ilk günden itibaren üniversite sanayi iş birliğine oldukça önem verdiklerini kaydederek, "Bu noktada ülkemizde örnek teşkil edecek uygulamaları hayata geçirdik. Bilginin katma değerli ürüne dönüşmesi adına çalışmalar yaptık. Prof. Dr. Mehmet Yekta Göksungur hocamız ve ekibinin gerçekleştirdikleri bu proje neticesinde ortaya çıkardıkları bu üründe verdiğimiz desteklerin ve nitelikli çalışmaların bir göstergesi. Hocamız ve ekibi ilk yerli ve milli probiyotik kapsülünün üretimini gerçekleştirdi. Kendilerini tebrik ediyor çalışmalarında başarılar diliyorum” diye konuştu.

Proje hakkında bilgi veren Prof. Dr. Göksungur ise, “Proje çerçevesinde tarhanadan izole edilen iki adet ‘Lactobacillus plantarum’ suşunun probiyotik özellikleri ve üreme kinetikleri belirlenmiş, üretim ortamı optimizasyonu yapılmış, pilot çapta biyoreaktörlerde üretilen bakteriler püskürtmeli kurutucu sisteminde kurutularak toz haline getirilmiş ve son aşamada bakteriler kapsüllere yerleştirilerek, probiyotik bakteri içeren kapsüllerin üretimi gerçekleştirilmiştir. Multidisipliner olarak üniversite-sanayi işbirliğine örnek teşkil eden bu proje neticesinde yerli ve milli probiyotik kapsülümüz üretilmiştir. Proje tam bir multidisipliner çalışma örneği olup, Gıda Mühendisliği, Biyomühendislik ve Eczacılık Fakültesi’nin ortak katılımıyla gerçekleştirilmiştir” dedi.