Ege'nin TİM temsilcisi Birol Celep

Ege Kuru Meyve ve Mamulleri İhracatçıları Birliği Yönetim Kurulu Üyesi Birol Celep, Türkiye genelinde 105 bin ihracatçının çatı kuruluşu Türkiye İhracatçılar Meclisi’nde 2022-26 döneminde Egeli ihracatçıların temsilcisi olarak görev yapacak.İZMİR (İGFA) - Ege Kuru Meyve ve Mamulleri İhracatçıları Birliği Yönetim Kurulu Üyesi Birol Celep, Türkiye genelinde 105 bin ihracatçının çatı kuruluşu Türkiye İhracatçılar Meclisi’nde 2022-26 döneminde Egeli ihracatçıların temsilcisi olarak görev yapacak.

13 Haziran’da yapılan TİM Genel Kurulu’nda, TİM Başkanlığına seçilen Mustafa Gültepe ve TİM Sektörler Konseyi üyeleri ilk toplantılarını İstanbul’da gerçekleştirdi.

TİM Başkanı Mustafa Gültepe ile birlikte TİM Yönetim Kurulu’nda görev yapacak 15 isim; “Ahmet Güleç, Adil Pelister, Çetin Tecdelioğlu, Fikret Kileci, Kutlu Karavelioğlu, Ali Kavak, Baran Çelik, Başaran Bayrak, Birol Celep, Burak Yakın, İbrahim Pektaş, Melisa Tokgöz, Mustafa Şenocak, Selahattin Kaplan ve Zeki Poyraz” şeklinde belirlendi.

Ege Hazırgiyim ve Konfeksiyon İhracatçıları Birliği Başkanı Burak Sertbaş, Ege Tütün İhracatçıları Birliği Başkanı Ömer Celal Umur ve Ege Zeytin ve Zeytinyağı İhracatçıları Birliği Başkanı Davut Er önümüzdeki süreçte TİM Sektörler Konseyi Üyesi olarak görev yapacaklar.

2003 yılından bu yana Ege Kuru Meyve ve Mamulleri İhracatçıları Birliği Denetim Kurulu Üyesi, Yönetim Kurulu Üyesi, Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı, Yönetim Kurulu Başkanı, Ege İhracatçı Birlikleri Koordinatör Başkan Yardımcısı, TİM Sektörler Konseyi Üyesi olarak Türk ihracatına hizmet ettiğini vurgulayan TİM Yönetim Kurulu Üyesi Birol Celep, “TİM Başkanımız Mustafa Gültepe’nin tensipleriyle, Ege İhracatçı Birliklerimiz ile Türkiye İhracatçılar Meclisi arasında köprü görevi üstleneceğim için mutluyum. Tarım sektöründe Türkiye lideri olan Ege İhracatçı Birlikleri bünyesindeki 7 tarım birliğimiz ve 5 sanayi birliğimizin elçisi olarak görev yapacağım. TİM Başkanımız Mustafa Gültepe ve EİB çatısı altındaki 12 ihracatçı birliği başkanımıza bana duydukları güven için teşekkürlerimi sunuyorum” diye konuştu.