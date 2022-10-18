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Ege Denizi sallanıyor! Kuşadası'nda iki büyük deprem

GÜNDEM 18.10.2022, 14:11
Ege Denizi sallanıyor! Kuşadası'nda iki büyük deprem

Aydın'ın Kuşadası ilçesi açıklarında yarım saat arayla biri 4,1, diğeri 3,6 büyüklüğünde olmak üzere iki ayrı deprem meydana geldi.ANKARA (İGFA) - AFAD'dan alınan bilgiye göre, Ege Denizi'nde Aydın'ın Kuşadası ilçesi yarım saat arayla biri 4,1, diğeri ise saat 13.57'de 3,6 büyüklüğünde olmak üzere iki kez sallandı.

AFAD kayıtlarına göre aynı zaman dilimi içerisinde İzmir'in Selçuk ilçesi açıklarında ise 4 büyüklüğünde deprem kaydedildi.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, saat 13.29'da da Kuşadası açıklarında saat 13.27'de meydana gelen depremin derinliği 6,33 kilometre olarak belirlendi.

Deprem, İzmir çevresinde de hissedildi.

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