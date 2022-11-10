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Ege Denizi sallanıyor!
GÜNDEM 10.11.2022, 03:13
AFAD'dan alınan bilgiye göre Ege Denizi açıklarında saat 00.26 ile 01.28 saatleri arasında 4 farklı deprem yaşandı.İZMİR (İGFA) - AFAD'ın verilerine göre Ege Denizi'ndeki ilk sarsıntı merkez üssü İzmir'in Menderes ilçesi olduğu belirlenen 3,6 büyüklüğündeki saat 00.26'da kaydedildi.
Sarsıntının derinliği 10,73 kilometre olarak ölçüldü. İlk kaydedilen depremden 14 dakika sonra 2,3 şiddeti ile saat 01.24'te 1,4 büyüklüğünde aynı lokasyonda iki farklı deprem yaşanırken, saat 01.28'de ise merkez üssü Muğla'nın Datça ilçesi olan 2,4 büyüklüğünde bir deprem daha kaydedildi.
Son depremin derinliği ise 35,4 kilometre olarak ölçüldü.
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