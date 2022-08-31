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Ege Denizi'nde korkutan iki büyük deprem!

GÜNDEM 31.08.2022, 13:21
Ege Denizi'nde korkutan iki büyük deprem!

Ege Denizi açıklarında yaklaşık 15 dakika arayla 4,7 ve 5,1 büyüklüğünde iki ayrı büyük deprem meydana geldi.ANKARA (İGFA) - AFAD'dan alınan bilgiye göre ilk deprem saat 12.56'da Ege Denizi'nde Aydın'ın Kuşadası ilçesi açıklarında 4,7 olarak kaydedildi.

İkinci büyük deprem saat 13.10'da yine Ege Denizi açıkları olarak 5,1 büyüklüğünde ölçüldü. Depremin derinliği 7,03 kilometre olarak kaydedildi.

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