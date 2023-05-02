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Efkan Ala: Sizin için dağları da deleriz!

GÜNDEM 02.05.2023, 18:14
Efkan Ala: Sizin için dağları da deleriz!

Bursa Büyükşehir Belediyesi ve Orhaneli Belediyesi tarafından, ulaşımdan altyapıya, tarihi mirastan kırsal kalkınmaya kadar her alanda Orhaneli'nde hayata geçirilen yatırımlar, düzenlenen törenle hizmete açıldı. Törene katılan AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Efkan Ala, "Sizin için dağları da deleriz" diyerek, "Yeter ki siz istikrarın adı olan Recep Tayyip Erdoğan’ın arkasında durun" mesajı verdi.BURSA (İGFA) - Bursa’yı bir bütün olarak ele alan ve 17 ilçede de yaşam kalitesini yükseltecek yatırımları hayata geçiren Bursa Büyükşehir Belediyesi, Orhaneli ilçesinde de önceliği ulaşım ve altyapıya verdi.

İlçe merkezi ve kırsal mahallerde 153 kilometre sıcak asfalt ve sathi kaplama yapılırken, ilçenin güçlü bir altyapıya kavuşması için içme suyu, kanalizasyon ve yağmur suyu hatları da yeniliyor.

Günlük bin metreküp kapasiteli olan atık su arıtma tesisinin kapasitesi 4,5 kat artırılıp, Avrupa Birliği standartlarına ulaştırması çalışmalarına hız verildi.

Orhaneli’ne değer katan projeler kapsamında Karagöz Kamp ve Mesire Alanı, ilçeyi yayla turizminde bir adım daha öne çıkarırken, Göynükbelen Yaylası’nda devam eden Gençlik Kampı, yılın 12 ayı sadece Bursa’nın değil, Türkiye’nin gençlerini ağırlayacak. Katı Atık Aktarma Tesisi ile evsel katı atıklar çöp olmaktan çıkarıp, hammaddeye dönüştürüldü. Vahşi depolama sahaları ıslah edilirken, Orhaneli’nin atıkları da ekonomiye kazandırılıyor. Bunun yanında kırsal mahallere yaşam kalitesini artıran hizmet binaları kazandırılırken, ilçenin tarımsal potansiyelinin en iyi şekilde değerlendirilmesi için kaliteli fide, fidan, tohumluk ve ekipman dağıtımları ile çiftçilere her alanda destek sağlanıyor.

DAHA YAPACAK ÇOK İŞİMİZ VAR

Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, hizmetlerin toplu açılış töreninde yaptığı konuşmada, ilçede göçü tersine çevirmek için önemli yatırımların hayata geçirildiğini söyledi. Orhaneli’nin 19 bin nüfusla dağ ilçelerinin en büyüğü ancak Bursa’nın en küçük 4’üncü ilçesi olduğunu hatırlatan Başkan Aktaş, “Lakin biliyoruz ki Orhaneli çok kadim bir ilçe. Dağ yöresinin nirengi noktası. Bursa en fazla şehit veren şehir, Orhaneli de Bursa’nın en fazla şehit veren ilçesidir. Tabi bir şehrin aktivitesinin artmasının belirli şartları var. Rafting diyoruz, Karagöz mesire alanı diyoruz. Bakın Göynükbelen Gençlik kampında yılın 365 günü Türkiye’nin dört tarafından gelen gençleri ağırlayacağız. Bunun hepsinin Orhaneli’nin tanınmasına ve ekonomisine yansımaları olacak. Bizim şehre değer katacak çalışmaları yapmamız lazım. Altyapıda görünmeyen çok önemli yatırımlar yapıyoruz. Sadece 1000 metreküplük arıtma tesisinin kapasitesini 4,5 katına çıkarıyoruz ki yaklaşık 80 milyon TL’lik bir yatırım. Yanlış anlamayı bunu 19 bin nüfuslu bir ilçeye yapıyoruz. Çünkü ilçemizi geleceğe hazırlıyoruz ve daha yapacak çok işimiz var” dedi.

SİZİN İÇİN DAĞLARI DA DELERİZ

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Efkan Ala da Orhaneli’ne bakınca sadece bir ilçe görmediğini belirterek, “Orhaneli’ne bakınca dünyaya 600 yıl adaletle hükmeden Osmanlı devletini görüyorum. Orhaneli deyince o büyük devletin kurucusu, o saygın ataların torunlarını görüyorum. Orhaneli ve Bursa herhangi bir yer değil. Osmanlı’nın başkenti. Böyle bir şehirde olmak hepimize sorumluluklar yüklüyor. Büyükşehir ve Orhaneli Belediyemiz tarafından yatırımlar ortada. Orhaneli’ne ne kadar hizmet yapsak az. Hizmet boynumuzun borcudur. ‘Kapıkaya tünelini kim yapacak’ diyorlar. Doğancı’yı kim yaptıysa o yapar. Bunlar bizim için mesele değil ki. Yeter ki siz istikrarın adı olan Recep Tayyip Erdoğan’ın arkasında durun. Biz dağları da deleriz, taşları da deleriz. Bu hizmetleri kısa zamanda sizinle buluştururuz” dedi.

Orhaneli Belediye Başkanı Ali Aykurt da rafting parkuru, Beyce doğal yaşam merkezi, makine parkurunun yenilenmesi, mahalle konakları, imamevi ve cami tadilatları, park düzenlemeleri ile pek çok hizmeti ilçeye kazandırdıklarını vurguladı.

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