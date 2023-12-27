'Efeslim Kart' Mehmetçikle dayanışma ağı kurdu

Efes Selçuk Belediyesi tarafından 26-29 Aralık tarihleri arasında düzenlenmesi planlanan Yeni Yıl Panayırı, Kuzey Irak’ta 12 askerin şehit düşmesi sebebiyle iptal edildi.İZMİR (İGFA) - İzmir'de faaliyet gösteren küçük üreticiye ve kent esnafına katkı sunmak amacıyla planlanan panayırın iptalinin ardından Efesl Selçuk Belediye Başkanı Filiz Ceritoğlu Sengel düğmeye bastı.

Yaşanan zorlu süreçte belediye çalışanlarının kullanmış olduğu personel kartlarına 1000 TL yükleme yapılacağını ve bu parayla Efeslim Kart sahibi olan esnaflardan alışveriş yapılabileceğini belirten Başkan Filiz Ceritoğlu Sengel, ayrıca Efeslim Kart sahibi olan esnaflarla farklı bir sözleşme yaptıklarını kaydetti.

Başkan Ceritoğlu Sengel, yapılan sözleşme kapsamında belediye çalışanlarının personel kartına yüklenen miktarın yüzde 5’inin Mehmetçik Vakfı’na bağış yapılacağını duyurdu.

Efeslim Kart ile Mehmetçik Vakfı’na da bağışa dönüşecek bir dayanışma ağı kurduklarını belirten Başkan Ceritoğlu Sengel, "Kentte faaliyet gösteren küçük üreticiye ve kent esnafına katkı sunmak amacıyla düzenlenecek panayırın iptalinin ardından sosyal belediyecilik uygulamalarıyla Türkiye’ye örnek olan Efes Selçuk Belediyesi Mehmetçikle dayanışma sağlayacak. Efeslim Kart aracılığıyla yapılan bu uygulama, hem belediye emekçilerine destek sağlamak, hem de kent esnafına ve Mehmetçik Vakfı’na katkı sunmak adına toplumsal dayanışmayı güçlendirme adına örnek olacak" dedi.