Efes Selçuk'ta zirai atıklara çevreye zararsız müdahale

Tarım Kenti Efes Selçuk’ta üreticiler zirai atıklar toplama noktalarıyla çevreyi ve ekolojik dengeyi koruyor. Efes Selçuk Belediyesi tarafından tarımın yoğun yapıldığı yerlerde 20 farklı noktasına yerleştirilen zirai atık konteynerlarına üreticiler tarafından bırakılan boş zirai ambalaj atıkları lisanslı bir firma aracılığıyla toplanarak bertaraf ediliyor.İZMİR (İGFA) - Sebze ve meyve üretiminin yoğun olarak yapıldığı Efes Selçuk’ta bitkilerde görülen hastalık ve zararlı canlılarla mücadele etmek amacıyla kullanılan zirai ilaçların ambalaj atıklarının doğaya gelişigüzel bırakılmasının önüne geçmek amacıyla Efes Selçuk Belediyesi İklim Değişikliği ve Sıfır Atık Müdürlüğü tarafından hayata geçirilen proje insan ve çevre sağlığının korunması amaçlanıyor.

ÜRETİCİLER DUYARLI

Zirai atıkların belirli bir sistemle toplanmasının toprak, yer altı ve yer üstü sularının temizliği açısından büyük önem oluşturduğunu belirten Efes Selçuk Belediyesi İklim Değişikliği ve Sıfır Atık Müdürü Gonca Erdem; Efes Selçuk'un bir turizm kentinin olmasının yanı sıra 4 mevsim üretim yapılan önemli bir tarım kenti olduğuna vurgu yaptı.

Özellikle küresel ısınmanın son derece arttığı bu günlerde bu durum iklim krizine neden olmakta ve iklim krizi doğanın dengesini bozduğunu belirten Erdem, "Bu da tabii üreticilerimizin zararlılarla mücadele kapsamında bazı kimyasal uygulamalar yapılmasını zorunlu kılmaktadır. Uygulamalarda kullanılan kimyasal gübrelerin ve ilaçların boş ambalajlarının bir tehlikeli atık statüsünde olduğunu bildiğimiz için bu ambalajların doğaya gelişigüzel atılmasının çok ciddi bir çevre problemine neden olduğunu fark ettik. Dört yıl öncesinde Türkiye'de bir ilk diyebileceğimiz bir projeye başladık. Tarımın çok yoğun uygulandığı Belevi Gökçealan Çamlık gibi mahallelerimize yaklaşık 20 adet konteyner yerleştirdik. Boş zirai ambalaj atıklarımızı toplayarak lisanslı bir firmayla bertaraf ediyoruz. Bir plastik atığın bile bin yılda doğada yok olduğunu varsayarsak böyle bir tehlike kesinlikle doğaya karışmasının, toprağa karışmasının, sonrasında yeraltı sularından denize ulaşmasının çok tehlikeli olduğunu düşünüyoruz. Bu proje kapsamında çiftçilerimizin son derece duyarlı olduğunu fark ettik. Çünkü konteynerlarımız sürekli doluyor. Bu yüzden mutluyuz. Henüz projeden haberi olmayan üreticilerimize yine seslenmek, projeye sahip çıkmalarını için onları davet ediyoruz. Çevremize hep beraber koruyalım” diye konuştu.