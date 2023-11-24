Efes Selçuk'ta üreticiye önemli destek

Efes Selçuk Belediyesi tarımsal üretime destek olmak amacıyla küçük üreticilere Ücretsiz Toprak Analizi Hizmeti vermeye devam ediyor.İZMİR (İGFA) - Ücretsiz Toprak Analizi Hizmeti almak isteyen üreticiler SELBİM üzerinden başvuru yaparak bu hizmetten yararlanabilecekler.

Efes Selçuk Belediyesi üreticiye destek olmak, tarımsal üretimde verimi artırmak amacıyla ücretsiz toprak analizi hizmetine devam ediyor. Doğayı, suyu, toprağı korumak; çiftçinin bilinçli ve doğru gübreleme ile girdi maliyetlerinin düşürülmesi, birim alandan daha fazla verim ve kazanç elde edilmesi amacıyla ücretsiz toprak analizi hizmeti veriliyor. Efes Selçuk Belediyesi tarafından verilen Ücretsiz Toprak Analizi Hizmetinden bugüne kadar 163 üretici yararlandı.

Ücretsiz Toprak Analizi Hizmeti ile artan girdi maliyetleri sebebiyle zorda olan çiftçinin bilinçli gübre kullanması ile toprağın korunması da amaçlanıyor.

Ücretsiz Toprak Analizi Hizmeti kapsamında Efes Selçuk Belediyesi’ne SELBİM üzerinden yapılan başvuru ile üreticilerden alınan toprak numuneleri Efes Selçuk Belediyesi’nin anlaşmalı olduğu lisanslı laboratuvarlar da incelenerek sonuçlar üreticilere teslim edilecek.

GÜBRELEME TARIMIN EN ÖNEMLİ GİRDİSİ

Efes Tarlası Yaşam Köyü Koordinatörü Ziraat Mühendisi Mustafa Kemal Özdalyan, üretimde gübreleme çalışmasının tarım sektörünün en önemli girdilerinden biri olarak üretim kalitesini doğrudan etkilediğini belirterek, “Yetersiz gübreleme üreticiye verim kaybı olarak dönüyor. Gereğinden fazla yapılan gübreleme ise üretimin kalitesinde bozulmaya neden olduğu gibi toprak ve su gibi doğal kaynakların zarar görmesine de yol açıyor. Bu nedenle, gübreleme yapılmadan önce mutlaka toprak analizi yapılmalıdır. Kentimizde tarımsal verimi artırmak, bunu yaparken de doğal kaynaklarımızı korumak amacıyla üreticilerimizin Ücretsiz Toprak Analizi Hizmetinden yararlanmak için belediyemize başvurmalarını çok önemsiyoruz” dedi.

Ücretsiz Toprak Analizi Hizmetinden yararlanmak isteyen üreticiler 444 8 892 numaralı telefondan bilgi alarak başvuru yapabilecekler.