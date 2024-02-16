Efes Selçuk'ta engeller keyifle aşılıyor

Efes Selçuk Belediyesi Engelsiz Yaşam Merkezi’nde düzenlenen ritim çalışmalarına katılan Filiz Başkan; “Engelsiz Yaşam Merkezimizde engelleri ritim eşliğinde keyifle ve sevgiyle aşıyoruz. Ritmimiz de keyfimiz de yerinde” dedi.İZMİR (İGFA) - Filiz Başkan sık sık ziyaret ettiği Engelsiz Yaşam Merkezi’nde ritim çalışmalarında engelsiz çocuklara eşlik etti.

Efes Selçuk Belediyesi Engelsiz Yaşam Merkezi’ nde devam eden ritim çalışmaları sırasında gerçekleştirdiği ziyarette Belediye Başkanı Filiz Ceritoğlu Sengel engelsiz çocukların keyfine ortak olmak ve onların yeteneklerini bire bir keşfettiklerini görmekten büyük mutluluk duyduğunu ifade etti. Başkan Filiz Ceritoğlu Sengel, ayrıca engelli bireylerin yeteneklerini ve katkılarını topluma daha iyi yansıtabilmeleri için yapılan bu tür etkinliklerin oldukça önemli olduğunu kaydetti.

Kentte yaşayan engelli bireylerin sosyalleşmelerini sağlamak amacıyla Filiz Başkan’ın açtığı Engelsiz Yaşam Merkezi’nde ritim ve boyama dersleriyle engelsiz bireylerin yaşam kalitesi yükseltiliyor.