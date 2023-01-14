Efes Selçuk'ta deve güreşi heyecanı

41. Uluslararası Efes Selçuk Deve Güreşleri Festivali İstasyon Meydanı’nda düzenlenen 11. Altın Havan En Süslü Deve Yarışması ile başladı.İZMİR (İGFA) - Deve güreşlerinin Kırkpınar’ı olarak bilinen, yerli ve yabancı basın mensuplarının her yıl giderek artan bir ilgiyle takip ettiği, uluslararası tek deve güreşleri olma özelliği taşıyan Efes Selçuk Deve Güreşleri Festivali bu yıl da Altın Havan En Süslü Deve Yarışması ile başladı.

11. Altın Havan En Süslü Deve Yarışması ile başlayan 41.Uluslararası Efes Selçuk Devecilik Festivali, yerli ve yabancı misafirlerin ilgi odağı oldu. 14 devenin görücüye çıktığı 11. Altın Havan En Süslü Deve Yarışması sonucunda Çanakkale Bayramiç’ten Habibe Yüksel’in Efecan isimli altın havanın sahibi oldu. Deve sahibine altın havanı Efes Selçuk Belediye Meclis Üyesi Nuri Caferoğlu ve Efes Selçuk Kültür Turizm Vakfı Başkanı Mahmut Kapıcıbaşı tarafından verildi.

11. Altın Havan En Süslü Deve Yarışması’nda yöresel süsleri ile dikkat çeken develere, jüri üyeleri tarafından atma yular, aksesuarlar, peş, çul, zilgor, havut, kuyruk bağı ve genel görünüm gibi kategorilerde yapılan değerlendirmeler üzerinden puan verildi.