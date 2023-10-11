Edremit'te zeytin hasadı başladı

Balıkesir'de Edremit Belediyesi’ne ait zeytinliklerde hasat başladı. 18 bin ton zeytin hasadı yapmayı planlayan Edremit Belediyesi’nin hasadına Edremit Belediye Başkanı Selman Hasan Arslan da katıldı.BALIKESİR (İGFA) - Edremit Belediyesi Tarımsal Hizmetler Müdürlüğü ekiplerince yapılan hasatta elde edilen zeytinyağları birinci elden tüketiciye ulaşacak.

Edremit Belediyesi’ne ait arazilerde binlerce zeytin ağacının hasadı başladı. Edremit Belediyesi kendi markasıyla satışa sunulmak üzere zeytin hasadını gerçekleştiriyor.

Geçen seneden daha yüksek rekolte sağlamayı hedefleyen Edremit Belediyesi, en kaliteli zeytinyağını en düşük asitle elde ediyor. Elde edilen ürünler edremitinzeytini.com internet sitesi üzerinden Türkiye’nin ve dünyanın her yerine ulaştırıyor.

Edremit Belediye Başkanı Selman Hasan Arslan da işçileri ziyaret etti.

Zeytinin en büyük değer olduğunu belirten Başkan Arslan, "İki senedir zeytinyağımızı Edremit Belediye markalı olarak üreterek tüketime sunduk. Oldukça olumlu tepkiler alıyoruz. Çok büyük müşteri portföyümüz oluştu. Bunu daha da geliştireceğiz inşallah. 60 bin ağaca sahip bir belediyeyiz. 60 bin ağacı kendimiz hasat edip kendi imkanlarımızla zeytine zeytinyağına dönüştürmek, bununla ilgili tesisler kurmak hedefimiz. Adım adım ilerliyoruz. İleride tesislerimizi de kurarak Edremit Belediyesi zeytin ve zeytinyağı markamızla çok daha geniş anlamda hasat ederek çok iyi bir noktaya getireceğiz. Türkiye’de bir marka olmayı hedefliyoruz. Arkadaşlarımızın alın teriyle toplanan bu ürünlerin yansıması mutlaka çok daha güzel oluyor. Yeni hasat sezonumuzun hayırlı ve bereketli olmasını diliyorum” dedi.

Edremit Belediyesi Tarımsal Hizmetler Müdürü Taner Akıncı da belediyeye ait araziler ve bahçelerde periyodik bakımların yapıldığını, zeytinyağı kalitesinin yüksek olduğunu belirtti. Akıncı, mevsimsel durumlara göre alacağımız miktarın değiştiğini belirterek, tahmini beklentinin 30 ton civarında olduğunu kaydetti.