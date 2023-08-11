Edirne’deki gazetecilerden BİK'e çağrı

Edirne Gazeteciler Derneği, Trakya Gazeteciler Derneği, Güneydoğu Avrupa Gazeteciler Derneği ve Türkiye Yerel Basın Birliği Edirne Şubesi tarafından yapılan ortak açıklamada, resmi ilan fiyatlarının düşük olmasına dem vuruldu.EDİRNE (İGFA) - EGD Başkanı Derya Sarılarlı, TGD Başkanı Orhan Doğan, AGD Başkanı Murat Savaş ve TYBB Edirne Şube Başkanı Erdoğan Demir tarafından konuyla ilgili ortak açıklama yapıldı.

Resmi ilan ücretlerinin düşük olmasının yerel gazeteleri zor duruma düşürdüğüne dikkati çekilen açıklamada, "Bu durum, yerel gazetelerin gelirlerinin azalmasına ve zor duruma düşmesine neden oluyor. Basına İlan Kurumu (BİK), resmi ilanların yayınlandığı tek kurumdur. BİK, resmi ilanların yayınlanma ücretlerini her yıl yeniden belirler. Ancak bu yılki ücretler, bu piyasa koşullarında oldukça düşüktür. Sütun santimi 70 TL olan fiyatta yıl sonuna kadar artış yapılması yerel gazetelere biraz olsun nefes aldıracaktır. Bu anlamda BİK’in yerel basının sesine kulak vermesini bekliyoruz. 5 ay sonra yani yılbaşında zaten yıllık artış da yapılacaktır. Ama yerel gazetelerin ve resmi ilan yayınlayan internet sitelerinin de resmi ilan fiyat tarifeleri arttırılmalıdır” çağrısında bulundu.

YEREL BASININ EN BÜYÜK GELİRİ RESMİ İLAN ÜCRETLERİDİR

Düşük resmi ilan ücretlerinin, yerel gazetelerin gelirlerinin azalmasına neden olduğuna da vurgu yapan başkanlar, yerel gazeteler, gelirlerinin büyük bir kısmını resmi ilanlardan elde ettiklerini ancak düşük resmi ilan ücretleri dolayısıyla gazetelerin bu gelirleri elde edemediğini söyledi.

"Yerel gazeteler, gelirlerinin azalmasına bağlı olarak, çalışanlarını işten çıkarıyor, baskı merkezlerini kapatıyor ve yayın alanlarını küçültüyor" diyen başkanlar, açıklamalarında, "Düşük resmi ilan ücretleri, yerel demokrasiyi de olumsuz etkiliyor. Yerel gazeteler, yerel halkın haber alma hakkının en önemli savunucularından biridir. Ancak düşük resmi ilan ücretleri nedeniyle, yerel gazeteler ayakta kalamamakta ve yerel halkın haber alma hakkı kısıtlanmaktadır. Böyle giderse yerel gazeteler birer birer kapanmaya başlayacaktır. Bizler buradan BİK’e resmi ilan ücretini artırma çağrısı yapıyoruz. Resmi ilan ücretlerinin artırılması, yerel gazetelerin ayakta kalmasını ve yerel halkın haber alma hakkını güçlendirecektir" ifadelerini kullandı.