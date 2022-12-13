Edirne’de 4,5 kilogram uyuşturucu madde ele geçirildi

Edirne İl Jandarma Komutanlığı ekiplerinin uyuşturucu ile mücadele faaliyeti kapsamında; Karaağaç Bosna köy yolunda bir araçta yapılan aramada 4 bin 500 gram esrar uyuşturucu ve uyarıcı madde ele geçirildi.Erdoğan DEMİR / EDİRNE (İGFA) - Edirne'de Jandarma Komutanlığı'na bağlı ekiplerin uyuşturucu ile mücadeleye yönelik faaliyetleri sürüyor.

Alınan bilgiye göre Karaağaç Bosna köy yolunda yapılan denetimlerde şüphe üzerine durdurulan araçta yapılan aramada 4 bin 500 gram uyuşturucu madde ele geçirilirken, olayla ilgili 3 şüpheli gözaltına alındı.

Şüphelilerin jandarmadaki işlemleri sonrasında adli makamlara sevk edilmesi bekleniyor.

Ekipler, uyuşturucu ile mücadeleye yönelik faaliyetlerine aralıksız olarak devam edeceklerini kaydetti.