Edirne’de 251 kaçak göçmen yakalandı

Edirne İl Jandarma Komutanlığı'nın düzensiz göçle mücadele kapsamında 251 kaçak göçmenın yakalandığı kaydedildi.Erdoğan DEMİR / EDİRNE (İGFA) - Edirne İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince düzensiz göç ile mücadeleye yönelik yapılan faaliyetler esnasında 3 araçta kontrol yapıldı.

Alınan bilgiye göre araçlara yapılan kontrolde toplamda 4 organizatör ve 251 düzensiz göçmen yakalandı.

Yakalanan düzensiz göçmenler Edirne Geri Gönderme Merkezine teslim edilirken, olaylarla ilgili gözaltına alınan 4 organizatör şahıstan 2’si sevk edildiği adli makamlarca tutuklandı. 2 organizatör ise serbest bırakıldı.

Olayla ilgili denetim ve çalışmaların süreceği kaydedildi.